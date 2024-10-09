Отсрочку дадут не всем: стало известно кого из студентов мобилизуют уже этой осенью

Недавно принятый закон №10449 внес изменения в правила мобилизации студентов. Хотя большинство студентов, получающих первое высшее образование, и в дальнейшем имеют отсрочку, есть категории, которые могут быть призваны. Разбираемся, кого именно касаются новые правила и какие категории студентов теряют право на получение отсрочки.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время обучения?

В соответствии с законодательством, отсрочку от военной службы имеют:

Студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают первое высшее образование.

Аспиранты, докторанты и интерны.

Ученые и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений.

Важно помнить, что для сохранения отсрочки необходимо ежегодно подавать в военкомат справку из учебного заведения. Без этого будет считаться, что лицо не обновило данные. Соответственно будет начислен штраф.

Когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации?

Отсрочку от призыва теряют студенты, которые:

учатся на вечерней или заочной форме обучения;

получают второе высшее образование (например, магистратуру после бакалавриата);

получают образование более низкого уровня, чем имеют (например, имеют высшее образование, а затем поступают в колледж);

отказываются проходить военную подготовку.

Важно знать, что во время каникул отсрочка сохраняется, если студент успешно переходит на следующий курс. Но если он поступает на высший уровень образования во время вступительной кампании, то в период между семестрами он может быть призван.

Мобилизация 2025: что известно

Мобилизация в Украине в 2025 году продолжается в соответствии с действующим законодательством. Призываются мужчины призывного возраста и женщины с военными специальностями. Отсрочки предоставляются определенным категориям граждан. Одновременно усиливается военная подготовка резервистов и гражданского населения. Правительство, при поддержке международных партнеров, сосредотачивается на повышении обороноспособности страны и модернизации Вооруженных Сил Украины.