Ощадбанк временно не будет начислять пенсии некоторым категориям населения: кого коснется?

В Ощадбанке пенсию получает львиная доля лиц, а еще в большинстве своем все, кто имеет статус ВПЛ. И вот на днях банк поделился неприятной новостью. Все пенсионеры со статусом внутренне перемещенных лиц, не прошедшие верификацию, не смогут и дальше получать свои пенсии. Их начисление будет прекращено, вплоть до момента, пока лицо не пройдет эту проверку.

ВПЛ должны проходить верификацию каждые 6 месяцев

Лица, получившие статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года каждые полгода должны проходить верификацию. В противном случае их пенсии будут заморожены на неопределенный срок. Пройти эту верификацию не сложно, и для этого есть несколько способов.

Посетив лично любое из отделений Ощадбанка или Пенсионного Фонда.

Удаленно с помощью видеоконференции с представителем Пенсионного Фонда. На вебпортале ПФУ воспользовавшись персональным онлайн кабинетом. Если вы находитесь за границей, нужно прийти в дипломатическую организацию, получить справку о том, что вы живы и действительно это вы получаете пенсию, а не какое-нибудь постороннее лицо и отправить эту справку в Украину в адрес одного из отделений ПФУ.

Также, согласно обновленной информации, пенсии прекратят выплачивать людям, которые не получают их больше года. То есть не приходят больше года на почтовое отделение, или не снимают в течение года средства с пенсионного счета. Более того, банк заморозит всю накопившуюся сумму и лицо сможет себе ее вернуть только путем написания определенного заявления. Так что если вы не снимаете деньги с карты, потому что хотите накапливать средства — это не совсем хорошая идея. Делайте хотя бы одну транзакцию в месяц. Например, пополняйте номер телефона, или совершайте какую-нибудь покупку в магазине.