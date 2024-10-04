От новых графиков отключений света может пострадать бойлер и холодильник: как подготовить технику

Чтобы избежать поломок дорогостоящей техники во время очередных отключений света, украинцам стоит принять дополнительные меры безопасности. Кроме обычного отключения приборов, стоит рассмотреть установку реле напряжения. Это устройство защитит вашу технику от повреждений, вызванных нестабильным электроснабжением.

Детали

Технический директор «Черкассыоблэнерго» предупреждает о значительных колебаниях напряжения в сети во время отключений. Чтобы сохранить свою технику в рабочем состоянии, стоит воспользоваться советами специалиста и принять необходимые меры безопасности.

Чтобы уберечь свою технику от поломок во время отключений света, лучше всего выключать ее из розеток. Особенно это касается холодильников, бойлеров и стиральных машин. После того как свет снова появится, подождите 10-15 минут и только тогда включайте приборы.

Для надежной защиты вашей техники от повреждений во время перепадов напряжения рекомендуется установить реле напряжения. Это умное устройство, которое автоматически отключит все приборы, когда напряжение в сети станет слишком высоким или слишком низким. После того как ситуация стабилизируется, реле самостоятельно включит питание.

Кроме реле напряжения, для защиты бытовой техники можно использовать стабилизаторы или источники бесперебойного питания (ИБП). Стабилизаторы выравнивают колебания напряжения в сети, обеспечивая приборам стабильное питание. ИБП, помимо стабилизации, имеют встроенные аккумуляторы, которые позволяют продолжить работу техники при отключении электроэнергии.

Отопительный сезон обещает быть сложным, но заблаговременная подготовка может значительно облегчить жизнь. Зарядные станции, генераторы и утепленные помещения – это инвестиции в комфорт и безопасность, которые помогут пережить даже длительные отключения электроэнергии.

Добавим, что на днях в Укрэнерго заявили, что отключения будут только, когда температура опустится ниже -10 градусов по Цельсию. И то отключения будут по одной или две очереди. Однако радоваться не стоит. Это только при условии отсутствия новых обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны оккупантов.