В ПФУ сообщили важную информацию по поводу октябрьских пенсионных выплат на карту

Каждый месяц до 25 числа включительно украинские пенсионеры могут получить свои пенсионные выплаты. У каждого пенсионера есть приблизительная дата, когда он получает выплату и ежемесячно она повторяется. В ПФУ говорят, что средства отправляются на счета банков или Укрпочты всегда в первых числах месяца. В октябре это было сделано 2 числа. А вот когда банки и Укрпочта доставят деньги пенсионерам, это уже от них не зависит. Также, как показывает практика, пенсионеры, получающие деньги на банковские счета, всегда получают их быстрее тех, кто ждет почтальона, или же приходит за деньгами на почтовое отделение.

Кому деньги могут задерживать?

Как отмечено выше, ПФУ перечислил в октябре средства в полном объеме и их хватит для оплаты пенсий всем пенсионерам. Однако если вы получаете деньги через Укрпочту, а тем более проживаете в сельской местности, то вам средства могут прийти с задержкой. Укрпочта объясняет это тем, что сейчас в их штате очень большая нехватка почтальонов.

Однако беспокоиться не стоит, пенсии точно получат абсолютно все, кто на них претендует.

Для пенсионеров есть и неутешительные новости

Пенсии будут выплачивать, но не увеличивать. По крайней мере, такой прогноз уже озвучен на 2025 год. В правительстве говорят, что на социалку в бюджет заложено меньше средств, чем в текущем 2024 году. Именно поэтому было принято решение заморозить размер минимальных пенсий на весь 2025 год. Это означает, что, несмотря на инфляцию и рост цен, пенсии не будут увеличиваться и останутся на уровне примерно 2300 гривен. Эксперты говорят, что это очень плохо, ведь люди станут еще беднее и некоторые не смогут себе купить даже вещей первой необходимости, например, медикаментов или некоторых продуктов. В Правительстве говорят, что при появлении в бюджете свободных средств, заморозку пенсий могут отменить.