Відключень світла вдасться уникнути: В Укренерго повідомили обнадійливу новину 

Відсутність масштабних відключень світла цієї зими залежить від погодних умов. За словами в.о. голови правління Укренерго, якщо температура повітря не опуститься нижче -10-15 градусів, то обмеження в електропостачанні будуть мінімальними або відсутні зовсім.

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Укренерго активно готується до зими. Компанія планує відновити 1 ГВт потужностей теплових електростанцій, додати 500 МВт з альтернативних джерел енергії до кінця року та збільшити імпорт електроенергії з-за кордону. Ці заходи допоможуть забезпечити стабільне електропостачання навіть у разі підвищеного попиту.

Прогноз щодо відсутності масових відключень світла не враховує можливі нові обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії. Експерти попереджають, що такі атаки можуть призвести до тривалих перебоїв з електропостачанням.

Що ще відомо про відключення електроенергії взимку

Згідно з доповіддю ООН, українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин на добу. Експерт Юрій Корольчук озвучив ще більш тривожні прогнози: за його оцінками, без світла українці можуть залишатися до 12 годин на добу за найкращим сценарієм та до 20 годин на добу за найгіршим.

Герман Галущенко зазначив, що передбачити точну тривалість відключень електроенергії взимку складно. Однак він підкреслив, що найскладніша ситуація складеться у випадку масованих російських обстрілів енергетичних об’єктів.

Додамо, що влітку 2024 року в Україні ледь не вдвічі зросла вартість електроенергії. Це трапилося нібито на тлі того, що енергосистема зазнала значних руйнувань і ці кошти будуть спрямовані на відновлення.

Однак достовірних даних про відновлювальні роботи немає. І це зі зрозумілих причин. Загалом зима буде складною і краще готуватися як мінімум до кількаденного блекауту. Краще перестрахуватися, але будемо сподіватися що зима пройде без відключень, або вони будуть мінімальними.