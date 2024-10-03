Ученые и врачи продолжают открывать новые грани полезных свойств привычных продуктов. Так, недавнее исследование показало, что обычная курага может стать настоящим спасением для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как отмечает известный диетолог Екатерина Бурляева, курага – это кладезь калия, минерала, играющего ключевую роль в работе сердца. Калий помогает регулировать сердечный ритм и поддерживает нормальное кровяное давление. Кроме того, пищевые волокна, содержащиеся в кураге, способствуют снижению уровня вредного холестерина, что является отличной профилактикой атеросклероза. Оптимальная норма на один день — всего 50-70 граммов. Продукт высококалорийный, поэтому употреблять его надо с осторожностью.

Важно помнить, что курага — это не панацея, а лишь источник питательных веществ. При наличии серьезных заболеваний сердца необходимо обязательно консультироваться с врачом. Однако, включение этого сухофрукта в рацион может стать дополнительным шагом к укреплению здоровья сердца.

Какие еще продукты полезные для сердечно-сосудистой системы

Помимо кураги, существуют и другие продукты, которые могут быть полезны для здоровья сердца. В список таких продуктов входят:

Орехи. Богаты полезными жирами, витамином Е и антиоксидантами.

Любые сезонные ягоды. Источник витаминов, минералов и антиоксидантов.

Зеленый чай. Содержит антиоксиданты, которые помогают защитить сердце.

Темный шоколад. Богатый флаваноидами, которые улучшают функцию сосудов.

Но в любом случае нужно максимально ответственно подходить к выбору продуктов. Курагу стоит покупать непривлекательную. Солнечно-желтая курага чаще всего обработана веществами, что содержат серу. Лучше выбирать непривлекательные темно-оранжевую или коричневую курагу. Орехи тоже стоит покупать в проверенных местах, где их не обрабатывают химическими веществами. То же самое касается кофе, чая и шоколада. Полезными будут только натуральные продукты, а не фальсификат, которым переполнены полки магазинов и супермаркетов. Выбирайте продукты внимательно и будьте здоровы.