Ці продукти зцілюють: корисний перекус для людей із хворобами серця

Вчені та лікарі продовжують відкривати нові грані корисних властивостей звичних продуктів. Так, нещодавнє дослідження показало, що звичайна курага може стати справжнім порятунком для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Як зазначає відомий дієтолог Катерина Бурляєва, курага – це джерело калію, мінералу, що відіграє ключову роль у роботі серця. Калій допомагає регулювати серцевий ритм і підтримує нормальний кров’яний тиск. Крім того, харчові волокна, що містяться в куразі, сприяють зниженню рівня шкідливого холестерину, що є чудовою профілактикою атеросклерозу. Оптимальна норма на один день – усього 50-70 грамів. Продукт висококалорійний, тому вживати його треба з обережністю.

Важливо пам’ятати, що курага – це не панацея, а лише джерело поживних речовин. За наявності серйозних захворювань серця необхідно обов’язково консультуватися з лікарем. Однак, включення цього сухофрукта в раціон може стати додатковим кроком до зміцнення здоров’я серця.

Які ще продукти корисні для серцево-судинної системи

Крім кураги, існують й інші продукти, які можуть бути корисними для здоров’я серця. До списку таких продуктів входять:

Горіхи. Багаті корисними жирами, вітаміном Е й антиоксидантами.

Будь-які сезонні ягоди. Джерело вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

Зелений чай. Містить антиоксиданти, які допомагають захистити серце.

Темний шоколад. Багатий на флаваноїди, які покращують функцію судин.

Але в будь-якому разі потрібно максимально відповідально підходити до вибору продуктів. Курагу варто купувати непривабливу. Сонячно-жовта курага найчастіше оброблена речовинами, що містять сірку. Краще вибирати непривабливі темно-помаранчеву або коричневу курагу. Горіхи теж варто купувати в перевірених місцях, де їх не обробляють хімічними речовинами. Те ж саме стосується кави, чаю та шоколаду. Корисними будуть тільки натуральні продукти, а не фальсифікат, яким переповнені полиці магазинів і супермаркетів. Вибирайте продукти уважно і будьте здорові.