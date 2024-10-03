Для пенсионеров подготовили ряд неприятных новостей: многим станет очень тяжело

У украинских пенсионеров самые маленькие пенсии среди всех европейских стран. При том, что цены на продукты в Украине где-то выше, чем в той же Польше. Из-за войны инфляция продолжается, а вот пенсии и другие социальные выплаты увеличивать никто не спешит. Более того, стало известно, что из-за катастрофической нехватки бюджетных средств в 2025 году размер минимальной пенсии будет заморожен. Это означает, что в течение следующего года все будет дорожать, а люди и дальше будут получать 2 361 гривну, или еще меньше если речь о социальной помощи, которая варьируется в пределах 2000 гривен.

В бюджет заложено меньше средств, чем на этот и прошлые годы

На 2025 год, на социальные расходы планируют выделить 419 миллиардов гривен, тогда как в этом году эта сумма была чуть больше 483 миллиарда. А в 2023 году было заложено в бюджет около 480 миллиардов.

“Это вынужденная ситуация. Наверное, не смогли компенсировать катастрофический дефицит бюджета и вынуждены были идти на эти шаги. Если в 2025-м вдруг будет какой-то резерв, возможно, будут незапланированно повышать стандарты. Все будет зависеть от ситуации на фронте”, – рассказывает заведующая отделом исследования качества жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

Пенсия должна была вырасти хотя бы на 500 гривен

Учитывая тот уровень инфляции, который мы сейчас можем наблюдать и который никуда не денется в 2025 году, пенсии должны повысить как минимум до 2700 гривен. Это для того, чтобы люди могли хотя бы жить так, как они живут сейчас. Однако пенсии заморозят, а значит, люди станут в разы беднее.

“Понятно, что когда долгое время идет такое ограничение населения в любых потребностях, кроме сугубо физиологических, накапливается очень много проблем. Это, в частности, несвоевременное получение медицинских услуг, а также элементарные бытовые проблемы. Конечно, это серьезная ситуация. Главное – чтобы хватало” на физиологическую выживаемость. Данные показывают, что в 2023-м по сравнению с 2021-м возросло почти в 7 раз количество тех, у кого доходы ниже официального прожиточного минимума“, – говорит Черенько.

Еще неутешительные новости и для тех пенсионеров, что имеют статус ВПЛ, или тех, кто по каким-то причинам не получал пенсию в течение года. Правительство будет возвращать себе средства, если лицо не снимает пенсию с пенсионного банковского счета в течение года. Также пенсию не будут начислять тем ВПЛ, которые не прошли верификацию.