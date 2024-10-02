Может ухудшиться состояние: стало известно, в какое время суток нельзя пользоваться смартфонов 

Многие из нас не представляют жизнь без смартфона, проверяя почту и социальные сети даже перед сном. Однако, как выяснилось, это привычка может серьезно навредить здоровью.

Исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами наших гаджетов, подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за регуляцию сна. В результате, мы можем испытывать трудности с засыпанием, просыпаться среди ночи и чувствовать себя разбитыми утром.

Чтобы избежать этих проблем, эксперты рекомендуют откладывать смартфон хотя бы за час до сна. Если совсем отказаться от вечерней прокрутки ленты сложно, стоит активировать функцию ночного режима, которая уменьшает количество синего света. Однако, полностью проблему это не решает.

Почему так важно соблюдать это правило?

Причин есть сразу несколько.

Нарушение сна Бессонница, поверхностный сон, частые пробуждения – все это может стать следствием использования гаджетов перед сном.

Ухудшение настроения. Хроническое недосыпание негативно сказывается на нашей эмоциональной сфере, повышая уровень тревожности и раздражительности.

Снижение когнитивных функций. Качество сна напрямую влияет на нашу память, концентрацию и способность к обучению.

Что делать?

Чтобы улучшить состоянием, стоит соблюдать несколько правил.

Создайте вечерний ритуал. Чтение книги, теплая ванна или медитация помогут расслабиться и подготовиться ко сну.

Ограничьте использование гаджетов в спальне. Превратите спальню в зону отдыха, где нет места для работы.

Используйте приложения для отслеживания сна. Они помогут вам понять, как ваш сон меняется в зависимости от времени, проведенного с гаджетами.

Наш смартфон – верный помощник, но важно помнить о его обратной стороне. Ограничив использование гаджетов перед сном, мы можем значительно улучшить качество своей жизни. Попробуйте отказаться от смартфона перед сном на несколько дней или недель. Проведите простой эксперимент и вы точно заметите разницу.