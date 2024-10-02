Може погіршитися стан: стало відомо, в який час доби не можна користуватися смартфонів 

Багато хто з нас не уявляє життя без смартфона, перевіряючи пошту і соціальні мережі навіть перед сном. Однак, як з’ясувалося, ця звичка може серйозно нашкодити здоров’ю.

Дослідження показують, що синє світло, випромінюване екранами наших гаджетів, пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, що відповідає за регуляцію сну. Як наслідок, ми можемо зазнавати труднощів із засинанням, прокидатися серед ночі і почуватися розбитими вранці.

Щоб уникнути цих проблем, експерти рекомендують відкладати смартфон хоча б за годину до сну. Якщо зовсім відмовитися від вечірньої прокрутки стрічки складно, варто активувати функцію нічного режиму, яка зменшує кількість синього світла. Однак, повністю проблему це не вирішує.

Чому так важливо дотримуватися цього правила?

Причин є одразу кілька.

Порушення сну Безсоння, поверхневий сон, часті пробудження – все це може стати наслідком використання гаджетів перед сном.

Погіршення настрою. Хронічне недосипання негативно позначається на нашій емоційній сфері, підвищуючи рівень тривожності та дратівливості.

Зниження когнітивних функцій. Якість сну безпосередньо впливає на нашу пам’ять, концентрацію і здатність до навчання.

Що робити?

Щоб поліпшити стан, варто дотримуватися кількох правил.

Створіть вечірній ритуал. Читання книжки, тепла ванна або медитація допоможуть розслабитися і підготуватися до сну.

Обмежте використання гаджетів у спальні. Перетворіть спальню на зону відпочинку, де немає місця для роботи.

Використовуйте додатки для відстеження сну. Вони допоможуть вам зрозуміти, як ваш сон змінюється залежно від часу, проведеного з гаджетами.

Наш смартфон – вірний помічник, але важливо пам’ятати про його зворотний бік. Обмеживши використання гаджетів перед сном, ми можемо значно поліпшити якість свого життя. Спробуйте відмовитися від смартфона перед сном на кілька днів або тижнів. Проведіть простий експеримент і ви точно помітите різницю.