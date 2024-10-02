Тарифы на электроэнергию таки вырастут: названа максимальная предельная цена

На днях стало известно, что тарифы на электроэнергию для населения будут неизменными как минимум до весны 2025 года. То есть, со стартом отопительного сезона ничего не изменится. Однако это касается только обычных граждан и частных жилищ, а вот для предприятий новости не так утешительны. 1 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала процесс пересмотра минимальных и максимальных предельных цен на электроэнергию “на сутки вперед”. Речь идет о тарифах на внутрисуточном и балансирующем рынках.

Это не повлияет на население

В регуляторе в очередной раз подчеркивают, что эта процедура никак не повлияет на население, а коснется только предприятий. Также будут проведены открытые обсуждения и дискуссии, где все, кого затронет это обновление, смогут высказаться, предложить свои предложения или сделать замечания.

“Обращаем внимание, что пересмотр граничных цен на рынке электроэнергии обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему“, — говорится в сообщении.

Что касается новых тарифов, то Постановление должно вступить в силу 31 октября 2024 года.

На внутрисуточном рынке тарифы будут выглядеть так:

с 00:00 до 07:00 – 5 600,00 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт-ч.

Минимальная предельная цена составит 10,00 грн/МВт-час

На балансирующем рынке тарифы будут выглядеть так:

с 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт-ч.

Минимальная граничная цена будет в пределах 0,01 грн/МВт-час.