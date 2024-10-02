Відомий шеф-кухар розповів, як можна зварити буряк всього за 5 хвилин

Червоний буряк — популярний інгредієнт, який використовують для приготування безлічі страв. З ним готують борщ, різноманітні салати, закуски та інші страви. Єдине, що багатьом не подобається — це велика кількість часу, яку потрібно витратити на те, що довести буряк до готовності. Деякі господині варять його навіть по 2 години, адже кажуть, що в протилежному випадку він буде твердим та несмачним. Шеф-кухар Денис Перевоз поділився власним секретом, чи то лайфхаком, як можна зварити буряк всього за 5 хвилин. Його порада стане справжнім порятунком для багатьох господинь, яким потрібно швиденько приготувати на стіл, якісь смачненькі страви.

Як швидко зварити буряк?

Для того, щоб швидко приготувати буряк у вашому будинку повинен бути пакет та мікрохвильова піч. Далі абсолютно нічого складного.

Потрібно ретельно помити буряк, покласти його у пакет і туди ж вилити склянку води. Далі випустіть з пакета все повітря і зав’яжіть його так, щоб вода не пролилася. Помістіть буряк у мікрохвильову піч, та готуйте приблизно 5-6 хвилин на середній потужності. Цього часу буде достатньо, щоб приготувати буряк середнього розміру. Якщо він малий. То ви впораєтесь й за 3-4 хвилини, а якщо надто великий, то збільшуйте час готування до 7-8 хвилин.

Готовий буряк можна як одразу ж додавати до салатів або інших страв, а можна помістити у холодильник, якщо він потрібен вам не одразу. Проте, перш ніж відправити овоч у холодильник, дайте йому повністю охолонути та загорніть у тканину, або папір, щоб він не пересох і не зів’яв.

До речі, готувати таким чином деякі овочі цілком безпечно. Як зазначають експерти, їжа розігріта у мікрохвильовій печі є цілком поживною, та з усіма вітамінами, які в ній містяться.