Як за хвилину покращити швидкість інтернету: виконайте простий трюк з Wi-Fi роутером

Маєте проблеми зі швидкістю інтернету? Можливо, все, що потрібно для покращення ситуації — це звичайне перезавантаження вашого Wi-Fi роутера.

Чому важливо періодично перезавантажувати роутер

Навіть найсучасніші роутери з часом можуть “засмічуватися” різноманітними даними, що призводить до зниження швидкості та нестабільності сигналу. Перезавантаження дозволяє “очистити” пристрій і повернути його до оптимальної роботи.

Як правильно перезавантажити роутер?

Щоб “операція” пройшла успішно, виконайте просту інструкцію.

Знайдіть кнопку живлення. Вона зазвичай розташована на задній панелі роутера. Вимкніть пристрій. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки індикатори не згаснуть. Зачекайте 10 секунд. Цього часу достатньо, щоб роутер повністю перезавантажився. Увімкніть роутер. Натисніть кнопку живлення ще раз. Дочекайтесь, поки всі індикатори не стабілізуються.

Швидкість інтернету повинна помітно покращитися.

Зверніть увагу! Якість інтернет-з’єднання безпосередньо залежить від його швидкості. Для комфортної роботи в мережі рекомендується швидкість від 25 Мбіт/с. Оптимальним варіантом для більшості користувачів є 100 Мбіт/с. Якщо ж ви плануєте одночасно використовувати декілька пристроїв або грати в онлайн-ігри, варто розглянути гігабітний інтернет.

Де краще розмістити роутер?

Також для нормальної швидкості інтернет важливо правильно розташувати роутер. ось кілька порад від експертів.

Вище від підлоги. Сигнал Wi-Fi поширюється дугоподібно, тому вища точка розташування забезпечить краще покриття.

Далі від електроприладів. Мікрохвильовки, холодильники та інші електроприлади можуть створювати перешкоди для Wi-Fi сигналу.

В центрі приміщення. Це дозволить сигналу рівномірно розподілятися по всьому приміщенню.

Ці прості правила можуть значно покращити швидкість передачі даних. Але і це не панацея. Іноді швидкість може бути низькою через те, що роутер надто старий. Може знадобитися його заміна.

Як часто потрібно перезавантажувати роутер?

Хоча чітких рекомендацій немає, фахівці радять перезавантажувати роутер хоча б раз на тиждень для профілактики. Правильне розташування роутера та його періодичне перезавантаження допоможуть вам насолоджуватися стабільним та швидким інтернет-з’єднанням.