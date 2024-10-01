Як за хвилину покращити швидкість інтернету: виконайте простий трюк з Wi-Fi роутером
Маєте проблеми зі швидкістю інтернету? Можливо, все, що потрібно для покращення ситуації — це звичайне перезавантаження вашого Wi-Fi роутера.
Чому важливо періодично перезавантажувати роутер
Навіть найсучасніші роутери з часом можуть “засмічуватися” різноманітними даними, що призводить до зниження швидкості та нестабільності сигналу. Перезавантаження дозволяє “очистити” пристрій і повернути його до оптимальної роботи.
Як правильно перезавантажити роутер?
Щоб “операція” пройшла успішно, виконайте просту інструкцію.
- Знайдіть кнопку живлення. Вона зазвичай розташована на задній панелі роутера.
- Вимкніть пристрій. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки індикатори не згаснуть.
- Зачекайте 10 секунд. Цього часу достатньо, щоб роутер повністю перезавантажився.
- Увімкніть роутер. Натисніть кнопку живлення ще раз. Дочекайтесь, поки всі індикатори не стабілізуються.
Швидкість інтернету повинна помітно покращитися.
Зверніть увагу! Якість інтернет-з’єднання безпосередньо залежить від його швидкості. Для комфортної роботи в мережі рекомендується швидкість від 25 Мбіт/с. Оптимальним варіантом для більшості користувачів є 100 Мбіт/с. Якщо ж ви плануєте одночасно використовувати декілька пристроїв або грати в онлайн-ігри, варто розглянути гігабітний інтернет.
Де краще розмістити роутер?
Також для нормальної швидкості інтернет важливо правильно розташувати роутер. ось кілька порад від експертів.
- Вище від підлоги. Сигнал Wi-Fi поширюється дугоподібно, тому вища точка розташування забезпечить краще покриття.
- Далі від електроприладів. Мікрохвильовки, холодильники та інші електроприлади можуть створювати перешкоди для Wi-Fi сигналу.
- В центрі приміщення. Це дозволить сигналу рівномірно розподілятися по всьому приміщенню.
Ці прості правила можуть значно покращити швидкість передачі даних. Але і це не панацея. Іноді швидкість може бути низькою через те, що роутер надто старий. Може знадобитися його заміна.
Як часто потрібно перезавантажувати роутер?
Хоча чітких рекомендацій немає, фахівці радять перезавантажувати роутер хоча б раз на тиждень для профілактики. Правильне розташування роутера та його періодичне перезавантаження допоможуть вам насолоджуватися стабільним та швидким інтернет-з’єднанням.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter