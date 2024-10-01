Samsung Galaxy S25 Ultra виявився дуже схожим на S21 Ultra

Майбутній топовий Samsung Galaxy S25 Ultra запозичив елементи дизайну у 4-річного Samsung Galaxy S21 Ultra.

Відомий інформатор під псевдонімом OnLeaks опублікував фото алюмінієвого макета топового смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. І судячи з них, новинка нагадає Galaxy S21 Ultra, випущений 4 роки тому. На відміну від S22 Ultra, S23 Ultra і S24 Ultra, у нього були не гострі, а закруглені краї. Такі ж будуть і у Galaxy S25 Ultra. Це має підвищити комфорт під час використання, а також знизити ризик вислизання.

Габарити Samsung Galaxy S25 Ultra вже відомі – 162,82 на 77,65 на 8,25 мм. Таким чином, смартфон виявиться довшим, вужчим і тоншим, ніж Samsung Galaxy S24 Ultra.

Прем’єра Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ і Samsung Galaxy S25 Ultra відбудеться на початку 2025 року.