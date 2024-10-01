Стало известно, будет ли продлевать Ощадбанк срок действия просроченных карт

В ходе войны украинские банки начали практиковать новые условия обслуживания клиентов. В частности, они автоматически продлевают срок действия тех карт, которые уже просрочены. То есть теперь, ваша карта продолжает оставаться действительной, и вы можете спокойно снимать с нее наличные, осуществлять, или принимать платежи, рассчитываться в магазине и т.д. Недоступны только онлайн-оплаты, однако для таких целей можно открыть цифровую карту в банковском мобильном приложении. И пока все банки еще раз продлили срок действия карточек, клиенты Ощадбанка еще не знали, коснется ли это и их. Но на днях стало известно, что да. Ощадбанк в очередной раз автоматически продлил действие всех карточек и теперь они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Что нужно знать клиентам Ощадбанка?

Автоматически продлевают только те карты, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года. То есть, за период полномасштабного вторжения. Банки автоматически продлевают срок действия карт, потому что многие люди просто не имеют возможности явиться в отделение, чтобы перевыпустить карту. В Украине такая карта имеет почти тот же функционал, что и обычная (кроме интернет-оплат). А вот заграницей ограничений чуть больше.

Если ваша карта просрочена, вы не сможете снять наличные деньги в иностранном банкомате. Также вы не сможете пользоваться иностранными сервисами для перевода средств. Само собой для вас будут недоступны онлайн-покупки, а за границей это очень распространенная практика. Также вы не всегда сможете рассчитаться своей картой в магазинах, ведь в некоторых торговых сетях установлены терминалы считывающие срок действия пластика. В таком случае уместно открыть новый счет или заказать перевыпуск карты. Многие банки уже занимаются доставкой своих карточек за границу.