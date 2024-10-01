ПриватБанк ввів нові ліміти на перекази з картки на картку: оновлення вступили в дію 1 жовтня

З 1 жовтня для українців, які часто здійснюють перекази з картки на картку встановили нові обмеження. Тепер якщо ви не волонтер, та не маєте підтвердження джерела доходів, то на рахунки фізичних осіб можете переказувати не більше 150 000 гривень у місяць. Про це своїх клієнтів вже попередив ПриватБанк. Щодо інших банків, то від них така інформація теж повинна поступити найближчим часом.

“Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 000 грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів, які користуються послугою карткових P2P переказів. Як відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, майже 99% клієнтів ПриватБанку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищує цього ліміту”, – повідомляють в банку.

Обмеження діятимуть не для всіх

Це обмеження не діє на волонтерів, які офіційно займаються волонтерською діяльністю, а також на осіб, які мають документи про джерела грошових надходжень. Крім цього є окрема категорія клієнтів, які згідно з наказом від НБУ не підпадають під ці обмеження. Для них банк розробив спеціальне інформування. Якщо буде використано 50% ліміту, тобто особа здійснить переказів на суму 75 000 гривень, то банк надішле такій особі сповіщення. В цьому сповіщенні можуть бути рекомендації, як збільшити ліміт, або ж поради здійснювати подальші платежі на рахунок клієнта у форматі IBAN. Збільшити ліміт можна буде за допомогою спеціалістів, які працюють на гарячій лінії, зателефонувавши за номером 3700. Також це можна буде зробити завітавши безпосередньо у будь-яке відділення ПриватБанку. Скільки часу діятимуть такі обмеження — поки невідомо.