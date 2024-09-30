Психологи назвали три мужских фразы, которые являются “красным флажком”: услышав их, женщине стоит порвать отношения

Встретить действительно своего человека, который вас полюбит и которого вы полюбите взаимно – это большая удача. Вообще отношения — это труд двух сторон, однако иногда они достойны того, чтобы над ними работать, а иногда нет. Сегодня благодаря обилию доступной психологической информации как мужчины, так и женщины могут научиться лучше понимать друг друга. А еще, уже на первых свиданиях понимать, подходит ли человек вам или нет. К примеру, психологи делятся некоторыми фразами, которые часто можно услышать от мужчины. И если ваш партнер это говорит, то специалисты рекомендуют задуматься, стоит ли вам продолжать отношения с ним.

“Ты лучше моей бывшей!”

Неважно на каком этапе отношений мужчина вам это говорит. Не воспринимайте это как комплимент. Воспринимайте это как банальную невоспитанность вашего избранника, позволяющего себе унижать бывших девушек. Скорее всего ваши отношения не будут длительными и своей следующей пассии, он скажет те же слова.

“Я уже почти разведен!”

Если вы встретили мужчину, у которого еще есть штамп в паспорте, то не стоит верить его фразам о том, что между ним и женой уже давно ничего нет. Что они чужие люди, и давно спят в разных комнатах. Также не стоит верить словам, что вот-вот он официально разведется. Конечно, такое может случиться, но в этом случае вам лучше дождаться этого момента. Пока он женат вы просто любовница, попавшая в любовный треугольник.

“Ты для меня все!”

Эта фраза может быть искренней и ценной, если вы прожили уже много лет вместе. Если речь идет о начале отношений, то не стоит очаровываться. Обычно такими громкими и пафосными фразами разбрасываются мужчины, скупые на весомые поступки. Присматривайтесь, думайте и анализируйте.