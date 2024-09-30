Психологи назвали три чоловічі фрази, які є “червоним прапорцем”: почувши їх, жінці варто порвати стосунки

Зустріти дійсно свою людину, яка вас покохає і яку ви покохаєте взаємно — це велика удача. Взагалі, стосунки — це праця двох сторін, проте інколи вони варті того, щоб над ними працювати, а інколи ні. Сьогодні завдяки великій кількості доступної психологічної інформації як чоловіки, так і жінки можуть навчитися краще розуміти один одного. А ще, вже на перших побаченнях розуміти, чи підходить людина вам, чи ні. Наприклад, психологи діляться деякими фразами, які часто можна почути від чоловіка. І якщо ваш партнер це говорить, то спеціалісти рекомендують задуматися, чи варто вам продовжувати з ним стосунки.

“Ти краща ніж моя колишня!”

Неважливо на якому етапі відносин чоловік вам це говорить. Не сприймайте це як комплімент. Сприймайте це, як банальну невихованість вашого обранця, який дозволяє собі принижувати колишніх дівчат. Швидше за все ваші стосунки не будуть довготривалими і своїй наступній пасії, він скаже ті самі слова.

“Я вже майже розлучений!”

Якщо ви зустріли чоловіка у якого ще є штамп у паспорті, то не варто вірити його фразам про те, що між ним та дружиною вже давно нічого немає. Що вони чужі люди, й давно сплять у різних кімнатах. Також не варто вірити словам, що ось-ось він таки офіційно розлучиться. Звісно таке може трапитися, але в цьому випадку вам краще дочекатися цього моменту. Допоки він одружений ви просто коханка, яка потрапила у любовний трикутник.

“Ти для мене все!”

Ця фраза може бути щирою та цінною, якщо ви прожили вже багато років разом. Якщо мова про початок стосунків, то не варто зачаровуватись. Зазвичай такими гучними та пафосними фразами розкидаються чоловіки, які є скупими на вагомі вчинки. Придивляйтесь, думайте та аналізуйте.