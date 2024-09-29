Названы опасные места для дисплея смартфона в квартире и доме

Многие из нас имеют привычку класть смартфон на подоконник или оставлять на улице. Жители частных домов иногда забывают свой гаджет где-то на качелях. Но такая привычка является опасной, особенно в теплое время года. Это казалось бы безобидное действие может привести к серьезным проблемам с вашим гаджетом.

Почему это опасно?

Эксперты предостерегают класть телефон на подоконник по нескольким причинам.

Выгорание экрана. Прямые солнечные лучи могут вызвать выгорание отдельных пикселей на экране смартфона. Это проявляется в виде постоянных светлых пятен, которые значительно ухудшают качество изображения.

Перегрев аккумулятора. Под воздействием высоких температур аккумулятор телефона может перегреться, что значительно сокращает срок его службы. В худшем случае аккумулятор может полностью выйти из строя. Или еще хуже – взорваться.

Повреждение других компонентов. Перегрев также может негативно повлиять на другие компоненты смартфона, такие как процессор, оперативная память и другие.

В общем, чрезмерный перегрев, особенно неоднократный, это прямой путь к ремонту или вообще к покупке нового смартфона.

Как избежать проблем?

Чтобы продлить сроки службы смартфона, стоит учесть несколько моментов.

Не оставляйте телефон на подоконнике. Особенно это касается солнечных дней.

Защищайте телефон от прямых солнечных лучей. Если вы находитесь на улице в жаркие дни, используйте чехол светлых цветов.

Не заряжайте телефон под прямыми солнечными лучами. Это может привести к перегреву аккумулятора и повреждению других компонентов.

Также не стоит класть телефон на зарядку сразу после того, как вы пришли с улицы. Причем это касается как слишком жарких, так и морозных дней.

Чтобы продлить срок службы вашего смартфона, стоит отказаться от привычки оставлять его на подоконнике или на улице под прямыми солнечными лучами. Помните, что даже небольшой перегрев может привести к серьезным проблемам и потребовать дорогостоящего ремонта.