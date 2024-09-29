Названы опасные места для дисплея смартфона в квартире и доме
Многие из нас имеют привычку класть смартфон на подоконник или оставлять на улице. Жители частных домов иногда забывают свой гаджет где-то на качелях. Но такая привычка является опасной, особенно в теплое время года. Это казалось бы безобидное действие может привести к серьезным проблемам с вашим гаджетом.
Почему это опасно?
Эксперты предостерегают класть телефон на подоконник по нескольким причинам.
- Выгорание экрана. Прямые солнечные лучи могут вызвать выгорание отдельных пикселей на экране смартфона. Это проявляется в виде постоянных светлых пятен, которые значительно ухудшают качество изображения.
- Перегрев аккумулятора. Под воздействием высоких температур аккумулятор телефона может перегреться, что значительно сокращает срок его службы. В худшем случае аккумулятор может полностью выйти из строя. Или еще хуже – взорваться.
- Повреждение других компонентов. Перегрев также может негативно повлиять на другие компоненты смартфона, такие как процессор, оперативная память и другие.
В общем, чрезмерный перегрев, особенно неоднократный, это прямой путь к ремонту или вообще к покупке нового смартфона.
Как избежать проблем?
Чтобы продлить сроки службы смартфона, стоит учесть несколько моментов.
- Не оставляйте телефон на подоконнике. Особенно это касается солнечных дней.
- Защищайте телефон от прямых солнечных лучей. Если вы находитесь на улице в жаркие дни, используйте чехол светлых цветов.
- Не заряжайте телефон под прямыми солнечными лучами. Это может привести к перегреву аккумулятора и повреждению других компонентов.
Также не стоит класть телефон на зарядку сразу после того, как вы пришли с улицы. Причем это касается как слишком жарких, так и морозных дней.
Чтобы продлить срок службы вашего смартфона, стоит отказаться от привычки оставлять его на подоконнике или на улице под прямыми солнечными лучами. Помните, что даже небольшой перегрев может привести к серьезным проблемам и потребовать дорогостоящего ремонта.
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