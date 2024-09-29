Названо небезпечні місця для дисплея смартфона у квартирі та будинку

Багато з нас мають звичку класти смартфон на підвіконня або залишати на вулиці. Мешканці приватних будинків іноді забувають свій гаджет десь на гойдалці. Але така звичка є небезпечною, особливо в теплу пору року. Ця здавалося б нешкідлива дія може призвести до серйозних проблем з вашим гаджетом.

Чому це небезпечно?

Експерти застерігають класти телефон на підвіконня з кількох причин.

Вигорання екрану. Прямі сонячні промені можуть спричинити вигорання окремих пікселів на екрані смартфона. Це проявляється у вигляді постійних світлих плям, які значно погіршують якість зображення.

Перегрів акумулятора. Під впливом високих температур акумулятор телефону може перегрітися, що значно скорочує термін його служби. У найгіршому випадку акумулятор може повністю вийти з ладу. Чи ще гірше — вибухнути.

Пошкодження інших компонентів. Перегрів також може негативно вплинути на інші компоненти смартфона, такі як процесор, оперативна пам’ять та інші.

Загалом, надмірний перегрів, особливо неодноразовий, це прямий шлях до ремонту або взагалі до покупки нового смартфона.

Як уникнути проблем?

Щоб подовжити терміни служби смартфона, варто врахувати кілька моментів.

Не залишайте телефон на підвіконні. Особливо це стосується сонячних днів.

Захищайте телефон від прямих сонячних променів. Якщо ви знаходитесь на вулиці в спекотні дні, використовуйте чохол світлих кольорів.

Не заряджайте телефон під прямими сонячними променями. Це може призвести до перегріву акумулятора та пошкодження інших компонентів.

Також не варто класти телефон на зарядку одразу після того, як ви прийшли з вулиці. Причому це стосується як надто спекотних, так і морозних днів.

Щоб продовжити термін служби вашого смартфона, варто відмовитися від звички залишати його на підвіконні чи на вулиці під прямими сонячними променями. Пам’ятайте, що навіть невеликий перегрів може призвести до серйозних проблем і вимагати дорогого ремонту.