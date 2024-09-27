В программу эОселя внесли ряд обновлений: теперь еще больше украинцев смогут приобрести доступное жилье

Программа єОселя уже активно работает и к ней присоединились многие застройщики. Сейчас это программа, согласно которой семьи могут приобрести новое жилье на выгодных условиях. То есть в кредит от 3% до 10% годовых. Однако с 19 сентября 2024 года в программу был внесен ряд изменений. Все ради того, чтобы гораздо большая категория граждан могла ею воспользоваться. В частности, теперь первый взнос за жилье можно сделать с помощью сертификата еВосстановление.

«Продолжаем обновлять «єОселя», чтобы она стала еще доступнее для украинцев и могла стимулировать восстановление рынка строительства и соответственно производства стройматериалов. Мы облегчили процесс покупки собственного дома для тех, кто потерял жилье или оно было повреждено в результате войны. Также граждане могут использовать сертификат еВосстановление, как первый взнос для ипотеки по программе єОселя», — отметила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Вступили в силу и ряд других обновлений

Начиная с 19 сентября 2024 г. вступил в смену ряд следующих обновлений:

Под программу єОселя не подпадают помещения, принадлежащие к памятникам архитектуры. Участвовать в программе разрешили большей категории граждан. Теперь это и люди, которые в течение последних 12 месяцев не покупали или не дарили недвижимость. Купить можно и жилье, которое только на этапе строительства и теперь владельцы могут сразу же оформлять имущественные права. Выгоднее будет возвращать ипотеку как можно скорее. Первые 10 лет на кредит будут начисляться от 3% до 7% годовых. Начиная с 11 года, это уже будет от 6% до 10% годовых.

Также еще одно нововведение вступит в действие уже в октябре. С 19-го октября украинцы в возрасте до 25 лет смогут приобрести жилье в рамках программы єОселя заплатив всего 10% первого взноса (сейчас нужно платить 20%).