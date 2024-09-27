У програму єОселя внесли низку оновлень: тепер ще більше українців зможуть придбати доступне житло

Програма єОселя вже активно працює й до неї долучилося багато забудовників. Наразі, це програма, згідно з якою родини можуть придбати нове житло на вигідних умовах. Тобто у кредит від 3% до 10% річних. Однак, від 19 вересня 2024 року в програму було внесено низку змін. Все заради того, аби значно більша категорія громадян могла нею скористуватися. Зокрема, відтепер перший внесок за житло можна зробити за допомогою сертифікату єВідновлення.

«Продовжуємо оновлювати «єОселю», аби вона стала ще доступнішою для українців та могла стимулювати відновлення ринку будівництва й відповідно виробництва будматеріалів. Ми полегшили процес купівлі власної оселі для тих, хто втратив житло або воно було пошкоджене внаслідок війни. Також громадяни можуть використати сертифікат єВідновлення як перший внесок для іпотеки за програмою єОселя», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Чинності набули й низка інших оновлень

Починаючи від 19 вересня 2024 року вступило в зміну ряд наступних оновлень:

Під програму єОселя не підпадає помешкання, яке належить до пам’яток архітектури. Брати участь у програмі дозволили більшій категорії громадян. Відтепер це й люди, які протягом останніх 12 місяців не купували, або не дарували нерухомість. Купити можна й житло, яке лише на етапі будівництва і відтепер власники можуть одразу ж оформлювати майнові права. Вигідніше буде повертати іпотеку якомога швидше. Перших 10 років на кредит нараховуватимуть від 3% до 7% річних. Починаючи з 11 року це вже буде від 6% до 10% річних.

Також, ще одне нововведення вступить в дію вже у жовтні. З 19-го жовтня українці у віці до 25 років зможуть придбати житло в рамках програми єОселя заплативши всього 10% першого внеску (зараз потрібно платити 20%).