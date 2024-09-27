От имени ГСЧС рассылают ужасные фейки: украинцев просят быть внимательными

Информационная война вероятно столь же активна, как и та, что происходит на фронте. Расшатывать моральный дух населения, сеять панику и уныние, провоцировать людей на необдуманные действия — все это задачи, которые получают русские боты. И отчасти им это удается. К примеру, сейчас происходит массовая рассылка смс сообщений на мессенджеры украинцев вроде бы от ГСЧС. В сообщениях обычно говорится, что организация предупреждает граждан о долговременных отключениях света и воды. К примеру, последняя волна сообщений была нацелена на жителей Сумщины. Людям пришли смс якобы от ГСЧС, что в связи с массированными ударами россиян по Сумщине в области на три недели исчезнет свет и вода.

ЦПИ при СНБО говорят, что это фейк

В Центре противодействия информации при СНБО спешат успокоить население и подчеркнуть, что это очередной фейк цель которого угнетать моральный дух граждан.

“Верифицировав информацию в ГСЧС Украины, Центр сообщает, что подобные сообщения являются фейковыми, а ГСЧС не занималась такой рассылкой. Кроме того, аккаунты, с которых направляются эти сообщения, удаляются через несколько часов, что указывает на организованную дезинформационную кампанию“, — сообщили специалисты ЦПИ.

Где искать правдивую информацию?

Если вы получили сообщение с подобным содержимым, не нужно сразу паниковать, тем более рассылать это смс знакомым и близким, тем самым помогая врагу его распространить. В первую очередь нужно проверить официальные сайты этих организаций, от которых приходит уведомление. На каждом сайте есть номера телефонов, по которым можно позвонить и уточнить, достоверна ли эта информация. Все актуальные новости об информации в собственном регионе следует искать на сайтах официальных организаций. Читайте только проверенные источники и сохраняйте спокойствие.