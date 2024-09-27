Зарплаты в Украине пересчитают, но прибавку получат не все

Несмотря на обещания о росте зарплат, украинцы могут столкнуться с ухудшением финансового положения. По прогнозам правительства, средняя зарплата в 2025 году вырастет, но из-за высокой инфляции реальные доходы повысятся незначительно.

Больше всего беспокоит ситуация с минимальной зарплатой. Она останется неизменной в течение следующих трех лет. Это означает, что миллионы украинцев, которые получают минимальную зарплату или чуть больше, будут жить за чертой бедности.

Текущая ситуация

По официальным данным, средняя зарплата украинцев в 2025 году вырастет на 10,5% и составит около 24 300 гривен. Однако, из-за высокой инфляции (около 9,5%), реальный рост доходов будет всего 1%. Это означает, что покупательная способность украинцев практически не изменится.

Главной причиной такого положения вещей является замораживание минимальной зарплаты на уровне 8000 гривен на следующие три года. Эта сумма уже сейчас не позволяет обеспечить человеку даже минимальный набор необходимых товаров и услуг. Фактический прожиточный минимум составляет около 8089 гривен и продолжает расти.

Такое решение правительства уже является критическим.

Миллионы украинцев, которые получают минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.

Замораживание минималки не стимулирует работодателей выводить зарплаты из тени.

Минимальная зарплата в Украине значительно ниже средней по Европе.

И все это существенно осложняется активными боевыми действиями.

Из-за войны темпы инфляции стремительно растут, поэтому даже периодические повышения не способны улучшить уровень жизни граждан. Сейчас правительство сознательно идет на заморозку минималки. Главная причина – катастрофический дефицит бюджета и огромные долги, достигающие годового ВВП.

Когда ситуация улучшится

На самом деле спрогнозировать улучшение почти невозможно. Даже в мирное время зарплаты украинцев были катастрофически низкими, особенно по сравнению с соседними европейскими странами. Повышение уровня жизни станет возможным не раньше чем закончится война. Однако тогда перед украинцами будут стоять новые вызовы – от восстановления инфраструктуры до привлечения инвестиций.