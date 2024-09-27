Зарплати в Україні перерахують, але надбавку отримають не всі

Незважаючи на обіцянки про зростання зарплат, українці можуть зіткнутися з погіршенням фінансового становища. За прогнозами уряду, середня зарплата в 2025 році зросте, але через високу інфляцію реальні доходи підвищаться незначно.

Найбільше турбує ситуація з мінімальною зарплатою. Вона залишиться незмінною протягом наступних трьох років. Це означає, що мільйони українців, які отримують мінімальну зарплату або трохи більше, будуть жити за межею бідності.

Поточна ситуація

За офіційними даними, середня зарплата українців у 2025 році зросте на 10,5% і складе близько 24 300 гривень. Однак, через високу інфляцію (близько 9,5%), реальне зростання доходів буде всього 1%. Це означає, що купівельна спроможність українців практично не зміниться.

Головною причиною такого стану речей є заморожування мінімальної зарплати на рівні 8000 гривень на наступні три роки. Ця сума вже зараз не дозволяє забезпечити людині навіть мінімальний набір необхідних товарів та послуг. Фактичний прожитковий мінімум становить близько 8089 гривень і продовжує зростати.

Таке рішення уряду вже є критичним.

Мільйони українців, які отримують мінімальну зарплату, опиняться за межею бідності.

Заморожування мінімалки не стимулює роботодавців виводити зарплати з тіні.

Мінімальна зарплата в Україні значно нижча за середню по Європі.

І все це суттєво ускладнюється активними бойовими діями.

Через війну темпи інфляції стрімко зростають, тому навіть періодичні підвищення не здатні покращити рівень життя громадян. Наразі уряд свідомо йде на заморозку мінімалки. Головна причина — катастрофічний дефіцит бюджету та шалені борги, що сягають річного ВВП.

Коли ситуація покращиться

Насправді спрогнозувати покращення майже неможливо. Навіть в мирний час зарплати українців були катастрофічно низькими, особливо, у порівнянні з сусідніми європейськими країнами. Підвищення рівня життя стане можливим не раніше ніж закінчиться війна. Однак тоді перед українцями стоятимуть нові виклики — від відновлення інфраструктури до залучення інвестицій.