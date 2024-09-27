А вы уже подготовили технику к отключениям? Из-за новых графиков может пострадать бойлер и холодильник

Отопительный сезон стремительно приближается. Для украинцев это означает вероятные возвращения графиков отключения электроэнергии. Частые отключения света несут значительную угрозу для домашней техники. Скачки напряжения, которые часто сопровождают восстановление электроснабжения, могут вывести из строя холодильники, бойлеры, телевизоры и другую бытовую технику. В целом во время отключений света рекомендуют отключать от розетки устройства, но когда отключения по три, а то и пять раз в сутки, реализовать это невозможно. Эксперты рассказали, как защитить технику от неполадок.

Как обезопасить свою технику

Чтобы снизить риск поломки, стоит учесть несколько советов.

Выключайте технику из розетки: Перед отключением света выключайте из розеток всю электронику. Иногда это невозможно, но вы можете отключить стиральную машинку или бойлер, когда тот нагрел воду и в следующий раз включить при необходимости. После восстановления электроснабжения не спешите включать приборы сразу. Подождите около 15 минут, чтобы стабилизировалось напряжение в сети.

Установите реле напряжений. Это устройство автоматически отключает электроприборы при значительных перепадах напряжения, защищая их от повреждений. Стоит устройство относительно недорого, поэтому это едва ли не лучший вариант.

Используйте стабилизаторы напряжения или ИБП. Стабилизаторы поддерживают стабильное напряжение в сети, защищая технику от перепадов. Источники бесперебойного питания (ИБП) не только стабилизируют напряжение, но и обеспечивают резервное питание на короткое время.

В общем украинцам самое время позаботиться о зиме.

Если вы проживаете в частном доме, можете приобрести генератор. Жителям многоэтажек сложнее, однако жители многоквартирных домов могут установить мощный генератор для минимального обеспечения работы лифтов, насосов для подачи воды и прочего. Также всем стоит позаботиться о павербанках, фонариках, термосах и термобелье. Враг не оставляет попыток погрузить Украину в темноту. А несмотря на довольно жесткие ограничения электроснабжения летом, зима может быть самой сложной в истории страны.