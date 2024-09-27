А ви вже підготували техніку до відключень? Через нові графіки може постраждати бойлер та холодильник

Опалювальний сезон стрімко наближається. Для українців це означає ймовірні повернення графіків відключення електроенергії. Часті відключення світла несуть значну загрозу для домашньої техніки. Стрибки напруги, які часто супроводжують відновлення електропостачання, можуть вивести з ладу холодильники, бойлери, телевізори та іншу побутову техніку. Загалом під час відключень світла рекомендують відключати від розетки пристрої, але коли відключення по три, а то і п’ять разів на добу, реалізувати це неможливо. Експерти розповіли, як захистити техніку від неполадок.

Як убезпечити свою техніку

Щоб знизити ризик поломки, варто врахувати кілька порад.

Вимикайте техніку з розетки: Перед відключенням світла вимикайте з розеток всю електроніку. Іноді це неможливо, але ви можете відключити пральну машинку чи бойлер, коли той нагрів воду і наступного разу увімкнути при потребі. Після відновлення електропостачання не поспішайте вмикати прилади одразу. Зачекайте близько 15 хвилин, щоб стабілізувалась напруга в мережі.

Встановіть реле напруг. Цей пристрій автоматично відключає електроприлади при значних перепадах напруги, захищаючи їх від пошкоджень. Коштує пристрій відносно недорого, тому це чи не найкращий варіант.

Використовуйте стабілізатори напруги або ДБЖ. Стабілізатори підтримують стабільну напругу в мережі, захищаючи техніку від перепадів. Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) не лише стабілізують напругу, але й забезпечують резервне живлення на короткий час.

Загалом українцям саме час подбати про зиму.

Якщо ви проживаєте в приватному будинку, можете придбати генератор. Жителям багатоповерхівок складніше, однак мешканці багатоквартирних будинків можуть встановити потужний генератор для мінімального забезпечення роботи ліфтів, насосів для подачі води та іншого. Також всім варто подбати про павербанки, ліхтарики термоси та термобілизну. Ворог не полишає спроб занурити Україну у темряву. А заважаючи на доволі жорсткі обмеження електропостачання влітку, зима може бути найскладнішою в історії країни.