Как украинцы переплачивают в супермаркетах: кассир раскрыл карты

Кассир крупной сети супермаркетов поделился инсайдерской информацией о том, почему часто возникают расхождения между ценой товара на полке и его стоимостью на кассе.

Главные причины

Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на то, что большинство супермаркетов имеют системы контроля веса на кассах, ошибки все же случаются. Однако, как правило, покупатели не почувствуют ошибок, ведь сотрудники преимущественно проверяют вес товара повторно.

Куда чаще случаются ситуации, когда цена на полке не соответствует цене в чеке. Основной причиной этого является нехватка персонала в супермаркетах. Постоянный оборот сотрудников, сезонные работники и большое количество товаров, требующих постоянного мониторинга цен, приводят к тому, что цены на полках не всегда успевают обновляться вовремя.

Как покупатели обманывают супермаркеты

Кроме того, кассир упомянул о еще одной распространенной практике – подмене товаров. Некоторые покупатели пытаются подменить более дешевый товар на более дорогой, например, обычную морковь на мытую или отборную. Также часто продавцы пытаются схитрить при взвешивании конфет, выдавая более дорогие за дешевые. Однако, современные системы контроля веса и внимательность кассиров значительно затрудняют реализацию таких махинаций.

Что же касается прав потребителей в таких ситуациях, то закон на стороне покупателя. Если цена на товар, указанная на полке, отличается от цены в чеке, покупатель имеет право требовать продать товар по цене, указанной на ценнике.

Что нужно знать покупателям

Обратите внимание, охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права обыскивать покупателей или задерживать их. Если есть подозрение в краже или другие споры, то стоит требовать вызвать полицию или делать это самостоятельно. Также требуйте просмотра видео с камер наблюдения. Знайте о своих правах и защищайте их, а в случае нарушения обращайтесь в Госпродпотребслужбу с жалобой.