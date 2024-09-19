Нацбанк дал зеленый свет на рост курса валют: сколько будет стоить доллар в ближайшее время?

Валютный рынок в Украине очень чувствителен к различным колебаниям. Если доллар остается стабильным в течение нескольких недель, это уже считается маленькой победой. Впрочем, на деле, курс колеблется, чуть ли не каждый день. Вот и снова эксперты предупреждают, что вскоре доллар может резко возрасти. Все потому, что на прошлой неделе, в период с 9 по 15 сентября Национальный банк Украины позволил банкам повысить курс валют больше обычного. Таким образом НБУ преследовал цель проверить реакцию людей и в целом проанализировать ситуацию, которая образуется на рынке.

Доллар тогда вырос не существенно

Несмотря на это, банки не спешили повышать курс валют. Следовательно, во многих крупных банках страны доллар вырос примерно на 5 копеек (это касалось и покупки и продажи).

По состоянию на сегодняшний день курс валют в разных банках колеблется в пределах 40,7-41,35 если речь идет о покупке валюты и в пределах 41,7-41,79 если речь о ее продаже.

Изменился курс валют и в обменниках, Там, кстати, он всегда на порядок выше, чем в банках. Стоимость доллара в обменниках колеблется в пределах 41,44-41,9 гривен (покупка/продажа).

Для чего НБУ производит такие манипуляции?

Многие эксперты уже поделились своим мнением по поводу такого решения от Национального банка. Говорят, что вероятно гривна и дальше будет ослабевать, однако резких скачков курса не будет.

“Поведение НБУ выглядит как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса. Мы ожидаем, что регулятор постепенно возобновит ослабление гривны в последующие недели“, – рассказали аналитики инвесткомпании ICU.

Правда, все зависит не только от решений НБУ, но и многих внешних факторов. Следовательно, на подорожание доллара может повлиять ситуация на фронте, или уменьшение/увеличение помощи от иностранных партнеров.