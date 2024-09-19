Нацбанк дав зелене світло на ріст курсу валют: скільки коштуватиме долар найближчим часом?

Валютний ринок в Україні надзвичайно чутливий до різноманітних коливань. Якщо долар залишається стабільним протягом кількох тижнів — це вже вважається маленькою перемогою. Втім на ділі, курс коливається, чи не щодня. Ось і знову експерти попереджають, що невдовзі долар може різко зрости. Все через те, що минулого тижня, в період з 9 по 15 вересня Національний банк України дозволив банкам підвищити курс валют більше ніж зазвичай. Таким чином НБУ мав на меті перевірити реакцію людей і загалом проаналізувати ситуацію, яка утвориться на ринку.

Долар тоді зріс не суттєво

Попри це, банки не квапились сильно підвищувати курс валют. Відтак у багатьох великих банках країни долар зріс приблизно на 5 копійок (це стосувалося і купівлі й продажу).

Станом на сьогодні курс валют у різних банках коливається в межах 40,7-41,35 якщо мова йде про купівлю валюти й в межах 41,7-41,79 якщо мова про її продаж.

Змінився курс валют й в обмінниках, Там, до речі, він завжди на порядок вищий ніж у банках. Вартість долара в обмінниках наразі коливається в межах 41,44-41,9 гривні (купівля/продаж).

Для чого НБУ робить такі маніпуляції?

Багато експертів вже поділилися своїми думками щодо такого рішення від Національного банку. Кажуть, що ймовірно гривня й надалі буде слабшати, проте різких стрибків курсу не відбуватиметься.

“Поведінка НБУ виглядає, як спроба перевірити реакцію ринку на відносно різке коливання курсу. Ми очікуємо, що регулятор поступово відновить послаблення гривні в наступні тижні“, – розповіли аналітики інвесткомпанії ICU.

Щоправда, все залежить не лише від рішень НБУ, а й від багатьох зовнішніх чинників. Відтак на подорожчання долара може вплинути ситуація на фронті, або зменшення/збільшення допомоги від іноземних партнерів.