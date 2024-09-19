Перехід на зимовий час у 2024 році: чи українцям все ще потрібно переводити годинники

Цьогоріч в Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час. Ініціатива щодо скасування переходу на «літній» та «зимовий» час, яку обговорювали вже не один рік, 16 липня нарешті була прийнята Верховною Радою. Тож наприкінці жовтня 2024 року українці ще раз переведуть стрілки на годину назад і назавжди залишать цю традицію в минулому.

Коли переводити годинники?

Новину про довгоочікуваний відхід від застарілої радянської догми повідомив представник фракції Голос Ярослав Железняк. За його словами законопроект №4201 підтримав 261 депутат. А це означає, що з 2025 року українці більше не переводитимуть годинники ані на «літній», ані на «зимовий» час.

Натомість в останню неділю жовтня українцям все ж доведеться ще раз втрутитися у плин часу. В ніч із 26-го на 27-ме жовтня, а саме о 4:00 за київським часом, годинники потрібно буде перевести на 1 годину назад. Таким чином українці віддадуть останню дань правилу, якого дотримувалися роками.

Як звикнути до «нового» часу?

Щоб перехід на «зимовий» час не вплинув на ваше самопочуття та графік сну, варто взяти до уваги кілька порад:

Підготуйтеся до зміни часу заздалегідь. Почніть раніше лягати спати та прокидатися хоча б за тиждень до дня переведення годинників;

Тримайте під контролем свій графік сну. Намагайтеся лягати в ліжко та вставати приблизно в той самий час. Винятки не варто робити навіть у вихідні;

Більше гуляйте та проводьте час на вулиці, особливо вдень. Природне світло позитивно впливає на біоритми, допомагаючи у їх стабілізації;

Не пийте напоїв з кофеїном та менше користуйтеся смартфоном й іншими електронними пристроями перед сном. Інакше вам буде важко заснути, а прокидатись ви будете вже втомленим і знесиленим.

Загалом переведення годинників на 1 годину назад не завдасть значної шкоди вашим біоритмам та здоров’ю в цілому. Однак варто все ж подбати про себе та зробити цей останній перехід на «зимовий» час максимально комфортним для свого організму.