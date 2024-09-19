В сети появился уникальный рецепт икры из свеклы: вкусно, быстро и полезно

Если говорить о консервации, то невольно вспоминаешь только кабачковую икру. А вот об икре из свеклы, вероятно, слышал не каждый. Этот рецепт давно многими забыт. Его часто готовили еще наши бабушки и прабабушки, и это очень вкусно и полезно. И вот этот рецепт завирусился в сети, его начали испытывать хозяйки выписывая хвалебные отзывы. Мы тоже решили поделиться им.

Что нужно для приготовления икры?

Потребуется список продуктов, которые у многих есть дома. Среди самого главного – это красная свекла (2 кг). Также 1 кг моркови, которую нужно очистить и натереть. Кроме этого нужно 1 килограмм лука, 800 грамм помидор и 1 перец чили.

Для того чтобы приготовить маринад, понадобится 80 мл уксуса, соль и сахар и растительное масло — 250 мл. Из специй понадобится только чеснок, ароматный перец, немного укропа и лавровый лист.

Процесс приготовления

Морковь и свеклу нужно натереть на терке, а лук нарезать мелкими кусочками, как, например, на суп (чем мельче, тем лучше).

Затем, предпринимаем следующие действия:

Обжариваем на растительном масле лук, но морковь пока на них не появится золотистая корочка. Перемалываем помидоры в блендере и добавляем в лук с морковью. Доводим массу до кипения и только после этого добавляем к ней свеклу. Добавляем в массу соль, сахар, уксус и все остальные специи. Далее оставляем будущую икру тушиться на маленьком огне примерно полтора часа. Следите, чтобы масса не пригорела ко дну кастрюли. В конце, когда все почти готово, добавляем в массу мелко измельченный зубчик чеснока.

Далее горячую массу распределяем по банкам произвольного размера и закрываем крышками. После этого банки нужно перевернуть дном вверх, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.