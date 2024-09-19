В мережі з’явився унікальний рецепт ікри з буряка: смачно, швидко та корисно

Якщо говорити про консервацію, то мимоволі згадуєш лише кабачкову ікру. А от про ікру з буряка ймовірно чув не кожен. Цей рецепт давно багатьма забутий. Його часто готували ще наші бабусі та прабабусі й це дуже смачно та корисно. Й ось, цей рецепт завірусився в мережі, його почали випробовувати господині виписуючи хвалебні відгуки. Ми теж вирішили ним поділитися.

Що потрібно для приготування ікри?

Знадобиться перелік продуктів, які у багатьох є вдома. Серед найголовнішого — це червоний буряк (2 кг). Також 1 кілограм моркви, яку потрібно очистити та натерти. Окрім цього потрібно 1 кілограм цибулі, 800 грамів помідор, та 1 перець чилі.

Для того, аби приготувати маринад знадобиться 80 мл оцту, сіль та цукор і рослинна олія — 250 мл. Із спецій знадобиться лише часник, духмяний перець, трішки кропу і лавровий лист.

Процес приготування

Моркву і буряк потрібно натерти на терці, а цибулю нарізати дрібними шматочками, як наприклад, на суп (чим дрібніше, тим краще).

Потім, робимо наступні дії:

Обсмажуємо на олії цибулю, та моркву допоки на них не з’явиться золотиста скоринка. Перемелюємо помідори у блендері й додаємо до цибулі з морквою. Доводимо масу до кипіння й лише після цього додаємо до неї буряк. Додаємо до маси сіль, цукор, оцет та всі інші спеції. Далі залишаємо майбутню ікру тушитися на маленькому вогні приблизно півтори години. Слідкуйте, щоб маса не пригоріла до дна каструлі. В кінці, коли все майже готово, додаємо до маси мілко подрібнений зубчик часнику.

Далі гарячу масу розподіляємо по банках довільного розміру і закриваємо кришками. Після цього банки потрібно перевернути дном вверх, накрити рушником та залишити до повного вистигання.