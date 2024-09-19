В мережі з’явився унікальний рецепт ікри з буряка: смачно, швидко та корисно
Якщо говорити про консервацію, то мимоволі згадуєш лише кабачкову ікру. А от про ікру з буряка ймовірно чув не кожен. Цей рецепт давно багатьма забутий. Його часто готували ще наші бабусі та прабабусі й це дуже смачно та корисно. Й ось, цей рецепт завірусився в мережі, його почали випробовувати господині виписуючи хвалебні відгуки. Ми теж вирішили ним поділитися.
Що потрібно для приготування ікри?
Знадобиться перелік продуктів, які у багатьох є вдома. Серед найголовнішого — це червоний буряк (2 кг). Також 1 кілограм моркви, яку потрібно очистити та натерти. Окрім цього потрібно 1 кілограм цибулі, 800 грамів помідор, та 1 перець чилі.
Для того, аби приготувати маринад знадобиться 80 мл оцту, сіль та цукор і рослинна олія — 250 мл. Із спецій знадобиться лише часник, духмяний перець, трішки кропу і лавровий лист.
Процес приготування
Моркву і буряк потрібно натерти на терці, а цибулю нарізати дрібними шматочками, як наприклад, на суп (чим дрібніше, тим краще).
Потім, робимо наступні дії:
- Обсмажуємо на олії цибулю, та моркву допоки на них не з’явиться золотиста скоринка.
- Перемелюємо помідори у блендері й додаємо до цибулі з морквою.
- Доводимо масу до кипіння й лише після цього додаємо до неї буряк.
- Додаємо до маси сіль, цукор, оцет та всі інші спеції.
- Далі залишаємо майбутню ікру тушитися на маленькому вогні приблизно півтори години. Слідкуйте, щоб маса не пригоріла до дна каструлі.
- В кінці, коли все майже готово, додаємо до маси мілко подрібнений зубчик часнику.
Далі гарячу масу розподіляємо по банках довільного розміру і закриваємо кришками. Після цього банки потрібно перевернути дном вверх, накрити рушником та залишити до повного вистигання.
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