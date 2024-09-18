Украинцам следует готовиться к масштабным проверкам: к кому придут в первую очередь?

В Украине в начале войны ввели мораторий на проверки предприятий, производящих не пищевую продукцию. Однако недавно Правительство решило отменить этот запрет, поэтому теперь вернутся как плановые, так и неплановые проверки. Сразу во все компании наведываться с государственным контролем не будут. Выделят бизнесы, которые нужно проверить в первую очередь. К ним попадут предприятия, которые изготовят детские игрушки, разнообразные обогреватели, оборудование для лифтов, элементы индивидуальной защиты и т.д. То есть, такие товары, где при производстве несоблюдение требований качества может поставить под угрозу человеческое здоровье и даже жизнь.

Проверки будут проводить ради безопасности граждане

В правительстве заверили, что государственный контроль нужно возвращать, ведь так можно будет быть уверенным в том, что потребители получают безопасные товары, не угрожающие их здоровью. Также, по мнению нардепов, эти проверки спровоцируют появление большего количества качественных продуктов. Компании будут конкурировать друг с другом. Каждая будет пытаться изготавливать лучше конкурентов. Все это в совокупности позволит приблизиться к качеству товаров, производимых в Европе.

Продолжаются и другие проверки бизнеса

Кроме того, для украинского бизнеса актуальными остаются и другие проверки, например, налоговые. Они пока не относятся только к компаниям, которые расположены на временно оккупированных территориях. Также документальные налоговые проверки пока не будут касаться плательщиков единого налога I и II группы. В общем, ожидается, что больше всего проверок придется на компании, работающие в аграрной отрасли. Эксперты отмечают, что до конца 2024 года налоговые проверки затронут еще как минимум 3000 таких предприятий.

Усиленное внимание со стороны Налоговой службы будет и ко всем, кто хоть как-то причастен к организации азартных игр. Также 100% проверки затронут компании, занимающиеся производством подакцизного товара.