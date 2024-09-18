Українцям варто готуватися до масштабних перевірок: до кого прийдуть в першу чергу?

В Україні на початку війни ввели мораторій на перевірки підприємств, що виготовляють не харчову продукцію. Проте недавно Уряд вирішив скасувати цю заборону, тож відтепер повернуться як планові, так і непланові перевірки. Одразу до всіх компаній навідуватись з державним контролем не будуть. Виділятимуть бізнеси, які потрібно перевірити першочергово. До таких потраплять підприємства, які виготовлять дитячі іграшки, різноманітні обігрівачі, обладнання для ліфтів, елементи індивідуального захисту тощо. Тобто такі товари, де при виробництві недотримання вимог якості може поставити під загрозу людське здоров’я та навіть життя.

Перевірки проводитимуть заради безпеки громадяни

В Уряді запевнили, що державний контроль потрібно повертати, адже так можна буде бути впевненим в тому, що споживачі отримують безпечні товари, які не загрожують їхньому здоров’ю. Також, на думку нардепів, ці перевірки спровокують появу більшої кількості якісних продуктів. Компанії конкуруватимуть одна з одною. Кожна намагатиметься виготовляти краще від конкурентів. Все це в сукупності дозволить наблизитись до якості товарів, які виготовляють у Європі.

Тривають й інші перевірки бізнесу

Окрім цього, для українського бізнесу актуальними залишаються й інші перевірки, наприклад, податкові. Вони наразі не стосуються лише компаній, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. Також, документальні податкові перевірки поки не торкатимуться платників єдиного податку І та II групи. Загалом, очікується, що найбільше перевірок припаде на компанії, які працюють в аграрній галузі. Експерти зауважують, що до кінця 2024 року податкові перевірки торкнуться ще як мінімум 3000 таких підприємств.

Посилена увага з боку Податкової служби й до всіх, хто бодай якось причетний до організації азартних ігор. Також 100% перевірки торкнуться компаній, які займаються виробництвом підакцизного товару.