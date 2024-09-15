«Київстар» різко підвищив ціни: деякі послуги вже від сьогодні здорожчали удвічі

Один з найбільших мобільних операторів України «Київстар» оголосив про підвищення цін. Деякі з послуг компанії подорожчали аж удвічі. Зміни набрали чинності сьогодні, 16 вересня.

Як повідомили у самій компанії, ціни оновилися лише на дві послуги – покупку стартового пакету Smart SIM та користування тарифом SIM для пристроїв. Вартість цих послуг тепер буде такою:

стартовий пакет Smart SIM – з 65 до 100 грн;

активація тарифу SIM для пристроїв – з 50 до 100 грн.

Нагадаємо, що до 16 вересня пакет Smart SIM коштував 65 грн, а підключення послуги SIM для пристроїв – лише 50 грн.

В операторі також розповіли детальніше про послугу SIM для пристроїв. У «Київстар» пояснили, що завдяки цій послузі українці можуть дистанційно керувати різноманітними гаджетами просто зі свого смартфона.

Мова про так звані «розумні гаджети», зокрема GPS-трекер, кондиціонер, сигналізацію тощо. За допомогою послуги SIM для пристроїв від «Київстар» можна вмикати, вимикати чи переналаштовувати такі пристрої навіть якщо ви знаходитесь за десятки кілометрів від них.

Щоб підключити таку послугу потрібно перш за все придбати пакет Smart SIM. А далі виконати наступні кроки:

вставити SIM-карту у свій смартфон;

набрати код *929*206# та натиснути кнопку «Виклик»;

поповнити рахунок на 50 грн (відтепер 100 грн), щоб активувати тариф;

витягнути SIM-картку зі смартфона та вставити в пристрій, яким збираєтесь керувати.

В компанії «Київстар» пояснили, що підвищення тарифів, зокрема цін на стартові пакети та інші послуги, необхідне для покращення якості обслуговування абонентів. Адже через регулярні відключення світла оператору доводиться інвестувати все більше коштів у придбання додаткових джерел живлення, які коштують недешево. Та абоненти як ніхто зацікавлені в таких інвестиціях, оскільки навіть в таких екстремальних умовах «Київстар» продовжує забезпечувати їм стабільний зв’язок та інтернет.