Українцям пообіцяли підвищення зарплат на 20%: коли це станеться

В Україні у 2025 році суттєво підвищаться зарплати. Такий прогноз озвучив Кабінет міністрів. На думку урядовців вітчизняні підприємства змушені будуть збільшити винагороду працівників, щоб змотивувати їх до працевлаштування. Адже через міграцію населення в Україні зараз спостерігається відчутний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту бюджету на 2025 рік, зростання приватного споживання, що спостерігається з 2-го кварталу 2023 року й позитивно впливає на ВВП, тісно пов’язане з підвищенням заробітних плат українців. Своєю чергою збільшення заробітних плат спричинений дефіцитом кваліфікованих працівників і посилення конкуренції між працедавцями.

Тенденцію до зростання зарплат в Україні підтверджують і статистичні дані. Зокрема з 1-го кварталу 2023-го до 1-го кварталу 2024-го року середня зарплатня українців підвищилася на 22,5%, сягнувши 18 903 грн. А якщо порівняти середню зарплату станом на 2-й квартал 2023-го та аналогічний період 2024 року – приріст складає 22,1% рік, до 20 964 грн.

Урядовці стверджують, що з такими темпами зростання середній показник доходу українця в 2024 році буде становити близько 20 581 грн. Минулого ж року українці заробляли в середньому 17 442 грн.

Що ж стосується 2025 року, то за прогнозом уряду середньомісячна зарплата в Україні збільшиться до 24 389 грн. Таким чином її номінальний розмір зросте на 18,5%. Та найприємніше новина в тому, що реальний розмір доходів українців збільшиться на 8,1%. Тобто зарплата пережене інфляцію й громадяни буквально відчують підвищення свого рівня життя.

В Кабміні підкреслили, основною причиною зростання рівня зарплат є боротьба вітчизняних підприємств за кваліфікованих працівників, яких через масову міграцію в Україні залишилось не так вже й багато. Це нові умови діяльності, до яких, за словами урядовців, українські працедавці повинні поступово звикати.

Саме підвищення економічної активності є ключем до збільшення кількості робочих місць та подолання однієї з найбільших проблем країни – безробіття. Доречі уряді прогнозують, що вже наступного року цей показник в Україні знизиться до 17,7%.