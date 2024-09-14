В каком возрасте люди чувствуют себя глубоко несчастными: ученые поделились результатами масштабного исследования

На наше самочувствие, настроение и уровень счастливости влияет множество факторов. Это всевозможные факторы такие как физическое самочувствие, материальное благополучие, достаточный уровень удовлетворенности разнообразных потребностей, а также возраст.

Оказывается есть периоды в жизни, когда хочешь этого или нет, а чувствуешь себя несчастливо. Об этом рассказываются ученые, проведшие масштабное исследование и проявившие интересную закономерность. Они определили возраст, в котором люди чувствуют себя самыми счастливыми и возраст, когда наоборот, веселых дней и хорошего настроения очень мало.

Результаты исследования

В данном исследовании были привлечены лица всех возрастов и из разных стран мира. В исследовании приняли участие граждане 132 стран.

Согласно опросам, самые счастливые люди – те, кому 18-20 лет. В этом возрасте практически каждый, кто участвовал в опросе, уверенно утверждал, что чувствует себя радостно, часто имеет хорошее настроение, ежедневно строит множество планов и имеет много мечт.

Что касается несчастливых, то наиболее депрессивными оказались люди в возрасте 47-48 лет. Правда, этот возрастной период может немного изменяться в зависимости от страны. Жители более развитых стран становятся несчастными немного быстрее – примерно в 46-47 лет. Жители развивающихся медленнее стран, становятся резко несчастны после 48 лет. В то же время быстрее всего впадают в апатию жители Китая и Мексики — примерно в 43 года.

“Кризис длится примерно до 60 лет, а затем уровень счастья снова нарастает. По словам ученых, в 70 лет люди снова испытывают удовольствие от жизни”, — говорится в статьях об этом исследовании.

Также ученые добавляют, что обычно причиной плохого или хорошего настроения становятся разнообразные гормональные изменения в организме. А также уровень стресса, образ жизни, и уже потом материальные блага и внешние факторы.