Плюс 1000 грн до пенсії: кому з українських пенсіонерів «світить» підвишка

В Україні деякі пенсіонери тепер отримуватимуть на 1000 грн більшу пенсію. З вересня 2024 року запровадили нову доплату до пенсії. Але її зможуть отримати не всі пенсіонери, а лише ті громадяни похилого віку, які входять до певної та задовільняють певним вимогам.

Хто може отримати доплату до пенсії?

Згідно із нещодавно прийнятими парламентом законодавчими змінами, вже з поточного місяця частина українських пенсіонерів буде отримувати додаткову соціальну виплату. Сума цієї виплати складатиме складатиме 944,4 грн, а претендувати на неї зможуть самотні пенсіонери у віці понад 80 років, які мають потребу в постійному догляді.

За інформацією, опублікованою виданням «На пенсії», доплату пенсіонери отримуватимуть згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб», підкріпленим відповідним рішенням уряду.

Щоб отримувати нову соціальну доплату до пенсії, пенсіонер повинен відповідати вище зазначеним вимогам та подати до Пенсійного фонду України пакет документів. До пакету необхідних документів входять:

заява пенсіонера;

висновок лікаря щодо його стану здоров’я;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка з Пенсійного фонду.

З цими документами пенсіонеру, що претендує на виплату, слід звернутися до найближчого відділення ПФУ. У Пенсійному фонді розглянуть подану заяву та приймуть рішення щодо призначення чи не призначення пенсіонеру додаткової соціальної виплати. Більш детальну інформацію щодо умов подачі документів та строків розгляду заяви пенсіонера можна дізнатися у будь-якому відділенні або на офіційному сайті ПФУ.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно пообіцяв українським пенсіонерам чергове підвищення пенсії. За його словами розмір виплат буде збільшено вже у березні 2025 року в рамках щорічної індексації пенсій. Доходи українських пенсіонерів зростуть в середньому на 17%.