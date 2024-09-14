В Україні працівники деяких галузей почали заробляти вдвічі більше: хто ці щасливчики

В Україні у деяких галузях суттєво підвищилися зарплати. Найбільше зріс дохід у працівників авіатранспортної, поштової, будівельної галузі та сфери обслуговування. Не останню роль у підвищенні зарплат зіграв відчутний дефіцит кадрів.

На скільки зросла середня зарплата в Україні?

Як свідчать дані одного з популярних кадрових порталів, середня зарплата в Україні із січня по вересень 2024 року зросла з 17 853 до 19 858 грн, тобто більш ніж на 2000 грн. При цьому запити українців щодо зарплати за цей час також суттєво підвищились. Середня цифра бажаної зарплати в резюме, яка ще на початку року становила 18 119 грн, за даними на вересень складає 20 657 грн.

За інформацією від Держстату, який поки що опублікував лише дані за 2-й квартал 2024 року, середня зарплата українців зросла на 22,1%. Тобто на кінець червня вона складала 20 964 грн.

У яких галузях зарплати зросли найбільше?

Що стосується галузей-рекордсменів за зростанням зарплат, то у 1-му кварталі першість Держстат визнав за галуззю тимчасового розміщення і організації харчування. Середня зарплата тут лише за перші 3 місяці року збільшилася на 44,1%, сягнувши позначки у 15 057 грн.

А от за результатами 2-го кварталу у лідери вибилася сфера авіаційного транспорту із приростом аж у 46,3%, до 43 387 грн. І навіть попри те, що в Україні зараз немає як такої цивільної авіації, українські пілоти та стюардеси продовжують працювати на міжнародних рейсах вітчизняних компаній.

До числа рекордсменів за темпами підвищення зарплат потрапили також працівники поштових та кур’єрських служб. Зарплата в них зросла на 42,7%, сягнувши 13 714 грн. На 38,1% більше почали заробляти представники обслуговуючого персоналу, отримуючи в середньому 24 267 грн. Натомість дохід будівельників, прорабів та інших працівників будівельної галузі збільшився на 37,6%, сягнувши середнього показника у 14 561 грн.