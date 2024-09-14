Лікарі назвали продукти, які вбивають ваш мозок: чого не можна їсти

Продукти, які ми їмо щодня, суттєво впливають на стан нашого здоров’я. Це підтверджують провідні науковці та лікарі з усього світу. Ба більше, вони стверджують, що деякі продукти повільно вбивають наш мозок, в рази збільшуючи ризик інсульту.

Які продукти провокують інсульт?

Найбільшу загрозу на думку спеціалістів несуть у собі продукти, у яких є приховані цукор та сіль. Споживаючи такі продукти ми зазвичай навіть не підозрюємо, що робимо зі своїм організмом.

Зловживання цукром спричиняє атеросклеротичне ушкодження судин та розвиток хронічних запальних процесів. Доречі схожим чином впливають на організм і насичені жири. Натомість сіль провокує стрімке підвищення кров’яного тиску.

Саме тому лікарі все частіше радять своїм пацієнтам обмежити до необхідного мінімуму споживання тістечок, тортів, кетчупу, різних соусів, солодких газованих напоїв та навіть білого хліба.

Не меншу шкоду несуть для здоров’я судин фаст-фуд та напівфабрикати. Такі продукти окрім великої кількості солі та цукру, містять ще чимало шкідливих інгредієнтів та підсилювачів смаку – емульгаторів, трансжирів, загусників тощо. Тож якщо ви не хочете раптово злягти від інсульту не варто захоплюватися гамбургерами, наггетсами, картоплею фрі, чіпсами, готовими сніданками, піцою швидкого приготування та консервами.

Які продукти корисно їсти?

Для збереження здоров’я судин та профілактики інсульту лікарі радять дотримуватися так званої «середземноморської» дієти. Вона включає в себе переважно овочі, фрукти, рибу та морепродукти, а також бобові, молочку, горіхи і оливкову олію. Та головне що у середземноморському раціоні майже немає червоного м’яса, яке, як відомо, є головним ворогом кровоносної системи.

Основною перевагою середземноморської дієти є велика кількість омега-3, водорозчинних полісахаридів та розчинної клітковини. Ці речовини покращують травлення, а також знижують рівень холестерину та глюкози у крові.

Не кажучи вже про те, що завдяки середземноморські дієті значно збільшується різноманітність корисної кишкової мікробіоти. Шлунок та кишківник починають працювати як годинник, що сприяє покращенню самопочуття та здоров’я організму в цілому.