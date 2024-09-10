Українці зможуть платити за світло вдвічі менше: для кого тариф знизять до 2,16 грн

В Україні найближчим часом не планується зниження тарифу на електроенергію. Тож і в жовтні, і в наступні місяці українці продовжуватимуть платити за світло за тарифом 4,32 грн за кіловат. Та все ж є один дієвий спосіб зекономити на оплаті за світло. Потрібно лише придбати багатозонний лічильник і ваші рахунки за електроенергію зменшаться в рази.

Як багатозонний лічильник економить ваші гроші?

Українці, що встановили собі багатозонний лічильник можуть перейти на інший тариф та платити за світло значно менше. Наприклад, при встановленні 2-зонного лічильника за електроенергію використану з 23.00 до 7.00 можна платити за тарифом 2,16 грн за кіловат. Натомість з 7.00 до 23.00 кожен кіловат електроенергії буде як і раніше коштувати 4,32 грн.

Таким чином, вмикаючи на ніч пральну машинку, посудомийку та інші енергоємні пристрої, можна зменшити свої рахунки за світло майже на 50%.

Можна також встановити 3-зонний лічильник, з яким тарифна сітка буде такою:

8:00-11:00 та 20:00-22:00 – 8,64 грн за кіловат;

7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 – 4,32 грн;

23:00-07:00 – 1,73 грн.

Тобто у час пікового навантаження за кожен кіловат доведеться платити вдвічі більше, в години напівпікового навантаження – за діючим тарифом, а в нічний час – на 60% менше за діючий тариф 4,32 грн.

Як перейти на «економний» тариф?

Щоб перейти на спеціальний погодинний тариф для власників багатозонних лічильників споживачу перш за все потрібно придбати такий лічильник. Вартість багатозонного лічильника складає в середньому від 1600 до 2400 грн.

Далі потрібно повідомити свого постачальника про бажання перейти на новий тариф відповідно до типу придбаного лічильника – 2-зонний чи 3-зонний. Перехід на інший тариф є повністю безкоштовним.

Вже з 1-го місяця користування електроенергією за новим тарифом ви побачите значну різницю у рахунках. А якщо вам вдасться споживати близько половини використовуваного струму в нічний час, то при середньому споживанні у 250 кВт*год щомісяця ви будете заощаджувати понад 400 грн. Тож вже менше ніж за півроку витрати на лічильник повністю окупляться, а зекономлені на електроенергії гроші можна буде спрямувати на більш приємні витрати.