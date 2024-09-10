НБУ встановив нові ліміти на витрати за кордоном: на чому доведеться економити

Національний банк України обмежив можливості українців щодо користування платіжними картками за кордоном. Регулятор встановив нові щомісячні ліміти, зафіксувавши максимальну суму, яку власники карт можуть витратити на певні групи товарів та послуг. Нові правила набрали чинності 10 вересня.

Українців попросили купувати менше коштовностей

Як повідомили в прес-службі Національного банку, посилення обмежень стосується розрахунків, здійснених із використанням валютних карток українських банків. Для власників таких карток встановили щомісячне обмеження на придбання ювелірних виробів, виробів з коштовного каміння та срібла, монет, годинників тощо.

Таким чином власники платіжних карток, прив’язаних до валютних рахунків не зможуть витратити більше ніж 100 тис. грн у еквіваленті на оплату товарів та послуг торговців із наступними кодами:

5944 – ювелірні вироби, вироби зі срібла, годинники;

5094 – ювелірні вироби, коштовне каміння та метали;

5972 – магазини марок та монет.

Варто зазначити, що для українських карток у національній валюті діє такий самий ліміт на витрати за кордоном. Тільки для гривневих карток цей ліміт є загальним і стосується витрат на усі види товарів та послуг.

Українцям заборонили знімати дороге житло

Серед обмежень НБУ, які набрали чинності 10 вересня, є також ліміт на операції з нерухомістю. Регулятор встановив максимальну суму в розмірі 500 тис. грн на місяць у еквіваленті на операції з ріелторами. Тобто власники валютних карток, випущених українськими банками не зможуть витратити більше вказаної суми на послуги торговців з кодом 6513, до яких відносяться агенти та менеджери з нерухомості. Ідеться про операції з оплати орендованого житла та пов’язані з цим комісії.

У НБУ зазначили, що 500 тис. грн на місяць цілком достатньо для 98% клієнтів українських банків, що подорожують чи перебувають за кордоном і регулярно знімають там житло. Тобто введення такого обмеження не створить дискомфорту для українців, при цьому стане ефективним інструментом протидії відпливу капіталу з України.