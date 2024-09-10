Клієнту Ощадбанку заблокували рахунок за кілька переказів на «смішну» суму: як це сталося

Фінансовий моніторинг, що дає право банкам перевіряти підозрілі грошові надходження та блокувати сумнівні рахунки, подекуди призводить до виникнення непорозумінь із клієнтами. Зокрема один із клієнтів Ощадбанку нещодавно поскаржився на блокування його рахунку через кілька грошових надходжень на «смішну» суму.

Ощадбанк «не зрозуміло чому» заблокував рахунок

Як розповів сам клієнт, на його рахунок протягом 19 днів надійшло 5 окремих переказів на загальну суму 15 410 грн. Одразу після останнього із зазначених переказів рахунок громадянина був заблокований. Постраждалий, вважаючи такі дії Ощадбанку необґрунтованими, одразу ж написав коментар на офіційному сайті Мінфіну, в якому детально пояснив свою ситуацію.

Громадянин зазначив, що один із зазначених переказів був витрачений ним на покупки у супермаркеті. Решту переказаних грошей також були отримані цілком законним шляхом. Крім того офіційні, документально підтверджені доходи чоловіка становлять 4 млн. грн на рік. Усі ці кошти клієнт банку використовує виключно для задоволення власних потреб, а саме на оплату комунальних послуг, оренду житла, придбання ліків, продуктів та інших товарів особистого вжитку.

Враховуючи усі наведені факти, чоловік щиро не розуміє, чому при офіційному доході у 4 млн грн та цілком звичайних витратах в Ощадбанку виникли підозри щодо незаконності надходжень на суму трохи більше 15 тис. грн.

Постраждалий пригрозив Ощадбанку судом

Постраждали клієнт вважає дії банку, а саме блокування його поточного рахунку, необґрунтованими і вимагає негайного вирішення питання. Свої вимоги він обґрунтовує статтею 1060 Цивільного кодексу України, згідно з якою банк зобов’язаний виконувати платіжні доручення клієнта, якщо вони не суперечать вимогам законодавства.

У своєму коментарі громадянин підкреслив, що не займався жодною діяльністю, яку банк міг би кваліфікувати як незаконну. Зокрема він не здійснював фінансових операцій, що мали б ознаки відмивання коштів. А отже, згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність», Ощадбанк повинен негайно розблокувати його рахунок.

Крім того громадянин закликав Ощадбанк до надання письмового пояснення щодо причин блокування рахунку. А якщо його вимоги не будуть виконані, клієнт має намір звернутися зі скаргою до Національного банку України та до суду, з метою захисту своїх прав.