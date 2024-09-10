Клієнтка Монобанку втратила 20 тис. грн намагаючись зняти готівку: що трапилося

Клієнти Монобанку почали скаржитися на проблеми зі зняттям готівки. Як виявилося, відсутність відділень та власних банкоматів у найсучаснішого мобільного банку України не завжди і не для всіх є перевагою. Адже у випадку збою роботи банкомату можуть виникнути серйозні труднощі із поверненням коштів.

Як клієнтка Монобанк втратила гроші?

Саме в таку ситуацію нещодавно потрапила одна з клієнток Монобанку. Жінка знімала готівку у банкоматі, та під час виконання операції на кілька секунд зникло світло. Через це в роботі банкомату відбувся збій. В результаті гроші з карти були списані, а готівку банкомат так і не видав. Таким чином клієнтка Моно втратила 20 тис. грн.

Жінка одразу ж надіслала повідомлення оператору банку, в якому пояснила ситуацію. У відповідь оператор пообіцяв, що списані кошти сьогодні ж повернуться на рахунок. Однак цього не трапилось, тож наступного дня постраждала вдруге звернулася до служби підтримки банку. Цього разу їй пообіцяли, що гроші повернуть через 14 днів. Але вказаний термін сплив 9 вересня, а жінка досі не отримала назад свої гроші.

Клієнтка Моно втретє звернулася до операторів банку, але ті продовжили «годувати» її обіцянками, запевняючи, що гроші повернуться на рахунок у строк до 60 днів. Проте жінка вже не довіряє працівникам банку, стверджуючи, що замість допомоги вони лише відповідають їй за стандартними скриптами.

Як отримати назад свої гроші?

У своєму коментарі на офіційній сторінці Мінфіну клієнтка Монобанку розповіла, що наступним її кроком буде звернення у поліцію. Такий же спосіб «боротьби» за свої гроші вона рекомендує й іншим клієнтам банку, що потрапили у схожу ситуацію. Адже тільки із заявою від потерпілого поліцейські можуть отримати відео з камери банкомату та пересвідчитися, що банкомат справді не видав кошти.

Жінка зазначила, що саме в таких ситуаціях відсутність у Монобанку власних банкоматів стає справжньою проблемою для його клієнтів. Адже банк не може оперативно провести інкасацію, виявити помилку і одразу ж повернути своєму клієнту списані кошти. А сторонні банки не надто зацікавлені у допомозі чужим клієнтам.