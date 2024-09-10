Українці не можуть зняти всю готівку: банки озвучили, чому так і які ліміти сьогодні актуальні

Від початку дії воєнного стану Національний Банк України ввів ліміти на зняття готівки. Все задля того, аби люди не почали масово знімати гроші з карток й не спровокували колапс у банківській системі. Відтак, НБУ дозволяє знімати до 100 000 гривень в день тим, хто перебуває в Україні. Якщо ж ви закордоном, то можете зняти всього 12 500 гривень протягом одного тижня. Ці ліміти є актуальними станом на 2024 рік, проте кожен банк може встановлювати інші ліміти. Тож, скільки готівки можуть зняти клієнти різних популярних українських банків? Розповідаємо.

Кожен банк встановив власні обмеження

Отож, ось, як розподілилися ліміти на зняття готівки у різних українських банках:

ПриватБанк. Можна за один раз зняти 20 000 гривень і кожних 3 години повторювати цю операцію. Ощадбанк. За добу можна зняти 50 000 гривень, однак за один раз дозволяється зняти лише 20 000 гривень. Тобто до банкомата потрібно буде повернутись мінімум три рази. Укрексімбанк. За один захід можна зняти 25 000 гривень й кількість зняттів протягом дня необмежена. Райффайзен Банк. Клієнти цієї фінустанови можуть знімати протягом однієї доби всього 20 000 гривень. Укргазбанк. Теж дозволяє знімати лише 20 000 на добу, й за один підхід можна зняти всього 5000 гривень. ПУМБ. З карток цього банку можна зняти 20 000 гривень на добу. Укрсиббанк. Ситуація аналогічна, як і у ПУМБ. ОТП банк. За один раз можна зняти 10 000 гривень, але кількість операцій протягом доби необмежена.

Час від часу деякі банки оновлюють ліміти, тож варто слідкувати за новинами на їх офіційних ресурсах.

Щодо того, чому інколи гроші зняти не вдається, то банки закликають клієнтів перевіряти ліміти, які вони самостійно можуть встановлювати. Наприклад, інколи люди скаржаться, що не можуть зняти більше ніж 3000 гривень на добу. Але проблема не в банку, а в налаштуваннях на картці, які можна змінити у мобільному банкінгу.