Никогда не ешьте картошку с этими продуктами: эксперты говорят – это очень вредно для организма

Картофель – один из самых популярных гарниров среди украинцев. Да и вообще это наверняка единственный овощ из которого можно приготовить очень много разнообразных блюд. Но картофель оказывается в сочетании с некоторыми продуктами — это возможно и вкусно, но очень вредно. Негативное влияние оказывается на отдельные органы, и на здоровье и самочувствие в целом. Вот каких комбинаций с картофелем следует избегать.

Картофель с мясом

Нельзя есть одновременно мясо и картофель, хотя это очень популярное сочетание. Дело в том, что мясо и картофель содержат много белков, жиров и углеводов и организму придется все это одновременно переваривать. Вы можете сразу почувствовать дискомфорт, или впоследствии в виде расстройства пищеварения или тяжести в желудке. О лишних килограммах и говорить нечего, особенно если вы склонны к полноте.

Картофель с хлебом

Кое-кто любит есть хлеб со всем, чем только можно и картошка тому не исключение. Ничего не будет, если вы возьмете ломтик хлеба к супу, в котором есть немного картофеля. Но если вы будете есть хлеб одновременно с картофельным пюре, то последствия могут вас огорчить. В организм таким образом попадет большое количество крахмала и, чтобы переварить его, желудок будет выделять слишком много кислоты. Это плохо отражается на его слизистой и в долгосрочной перспективе провоцирует гастрит и даже язву.

Картофель с кислыми продуктами

Любимое сочетание многих картофельное пюре, жареный картофель и овощной салат или консервация. Однако такое блюдо вредное. Помидоры, или та же консервация или другие кислые продукты предотвращают усвоение крахмала, что негативно влияет на различные органы.

Итого, поклонникам картофеля стоит взять это на заметку и даже если решите пренебрегать данными запретами, то потребляйте все очень в меру.