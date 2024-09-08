Как сэкономить на мобильной связи: ТОП-тарифы для пенсионеров от 60 грн

Многие из нас имеют пожилых родственников или знакомых, которые используют мобильный телефон преимущественно для звонков. Но знаете ли вы, что существует немало тарифных планов, разработанных специально для пожилых людей? Они позволяют существенно сэкономить на мобильной связи, оставаясь на связи с родными и близкими.

Рассмотрим самые выгодные предложения от ведущих украинских операторов.

Киевстар

Самый популярный оператор Украины предлагает сразу несколько тарифов:

Love UA Базовый: 60 грн/мес. Безлимитные звонки внутри сети, 7 Гб интернета. Идеален для тех, кто использует телефон преимущественно для звонков.

Love UA. Комфорт: 140 грн/мес. Безлимитные звонки внутри сети, 60 минут на другие номера, 6 Гб интернета, 60 SMS.

Любовь к родителям. Домашний: 175 грн/мес. Безлимитные звонки в сети, 75 мин по Украине, 7 Гб интернета, 75 SMS.

Vodafone

У красного оператора тоже есть немало интересных предложений.

Турбо: 180 грн/4 недели. Безлимитный интернет и звонки в сети, 800 минут на другие номера. Акционная цена для новых абонентов – 100 грн/мес.

Джус старт: 200 грн/мес. Безлимитные звонки внутри сети, 1000 минут на другие номера, 20 Гб интернета. Акционная цена для новых абонентов – 160 грн/мес.

Lifecell

У этого оператора тоже есть немало интересных предложений:

Просто Лайф: 160 грн/мес. 300 минут по Украине, 8 Гб интернета.

Я на связи! 60 грн/30 дней. 500 минут на все номера Украины, 10 Гб интернета. Акционный тариф для пострадавших от боевых действий.

Хендмейд: Индивидуальный тариф по вашему желанию.

Рынок мобильной связи в Украине предлагает широкий выбор тарифов для пенсионеров. Главное – внимательно ознакомиться с условиями каждого тарифного плана и выбрать тот, который наиболее соответствует вашим потребностям и бюджету.

Цены и условия тарифов могут меняться, поэтому перед подключением уточняйте информацию на официальных сайтах операторов. Также можно обратиться в магазины сотовой связи и вам помогут с подключением и выбором тарифа.