Як заощадити на мобільному зв’язку: ТОП-тарифи для пенсіонерів від 60 грн

Багато з нас мають літніх родичів чи знайомих, які використовують мобільний телефон переважно для дзвінків. Але чи знаєте ви, що існує чимало тарифних планів, розроблених спеціально для людей похилого віку? Вони дозволяють суттєво заощадити на мобільному зв’язку, залишаючись на зв’язку з рідними та близькими.

Розглянемо найвигідніші пропозиції від провідних українських операторів.

Київстар

Найпопулярніший оператор України пропонує одразу декілька тарифі:

Love UA Базовий: 60 грн/міс. Безлімітні дзвінки всередині мережі, 7 Гб інтернету. Ідеальний для тих, хто використовує телефон переважно для дзвінків.

Love UA. Комфорт: 140 грн/міс. Безлімітні дзвінки всередині мережі, 60 хвилин на інші номери, 6 Гб інтернету, 60 SMS.

Любов до батьків. Домашній: 175 грн/міс. Безлімітні дзвінки в мережі, 75 хв по Україні, 7 Гб інтернету, 75 SMS.

Vodafone

У червоного оператора теж є чимало цікавих пропозицій.

Турбо: 180 грн/4 тижні. Безлімітний інтернет та дзвінки в мережі, 800 хвилин на інші номери. Акційна ціна для нових абонентів – 100 грн/міс.

Джус старт: 200 грн/міс. Безлімітні дзвінки всередині мережі, 1000 хвилин на інші номери, 20 Гб інтернету. Акційна ціна для нових абонентів – 160 грн/міс.

Lifecell

У цього оператора теж є чимало цікавих пропозицій:

Просто Лайф: 160 грн/міс. 300 хвилин по Україні, 8 Гб інтернету.

Я на зв’язку! 60 грн/30 днів. 500 хвилин на всі номери України, 10 Гб інтернету. Акційний тариф для постраждалих від бойових дій.

Хендмейд: Індивідуальний тариф за вашим бажанням.

Ринок мобільного зв’язку в Україні пропонує широкий вибір тарифів для пенсіонерів. Головне – уважно ознайомитися з умовами кожного тарифного плану та обрати той, який найбільше відповідає вашим потребам і бюджету.

Зверніть увагу! Ціни та умови тарифів можуть змінюватися, тому перед підключенням уточнюйте інформацію на офіційних сайтах операторів. Також можна звернутися до офіційних магазинів оператора, де вам допоможуть з підключенням.