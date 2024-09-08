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В Украине выводят из обращения некоторые гривны: важное сообщение от Нацбанка

Yulia09.09.2024

Национальный банк Украины сообщил о выводе из обращения гривневых купюр. Речь идет о тех, что были выпущены до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда.  Однако точная дата изъятия не установлена до сих пор. Деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его отмены. 

Как сообщили в Нацбанке, такие купюры уже длительное время изымают из обращения. Кроме того, их уже не принимают для наличной оплаты за товары и услуги. 

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В сообщении говорится о том, что банкноты гривны старых образцов – до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения и еще в течение 90 дней после его отмены или прекращения. 

Какие гривны выводят из обращения

По данным национального банка из обращения выводят купюры разных номиналов:

  • 1;
  • 2;
  • 5;
  • 10;
  • 20;
  • 50;
  • 100;
  • 200 грн.

Где можно обменять старые купюры

Обменять старые купюры, выпущенные до 2003 года, можно бесплатно и без ограничений в таких местах:

  1. Отделение Национального банка Украины:
    • Киев: Контрактовая площадь, 2а
    • Днепр: улица Воскресенская, 13
    • Львов: улица Коперника, 4
    • Одесса: улица Ришельевская, 8
    • Харьков: Театральная площадь, 1
    • Хмельницкий: улица Владимирская, 91
  1. Уполномоченные банки:
    • Ощадбанк
    • ПриватБанк
    • Райффайзен Банк
    • ПУМБ

Важно! Перечень отделений банков, в которых осуществляется обмен, может меняться. Поэтому перед визитом в банк рекомендуем уточнить информацию на официальных сайтах этих финансовых учреждений.

Зачем деньги выводят из обращения

Как пояснили в регуляторе, изъятие наличных из обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Это имеет целью упростить расчеты и сделать их более эффективными.

Добавим, что Национальный банк также изымает из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Цель та же – оптимизация номинального ряда. Однако разбогатеть на таких монетах не удастся, поскольку их выпустили большими тиражами и из простых материалов, поэтому они не имеют коллекционной ценности.

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Yulia09.09.2024
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