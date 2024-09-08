В Украине выводят из обращения некоторые гривны: важное сообщение от Нацбанка

Национальный банк Украины сообщил о выводе из обращения гривневых купюр. Речь идет о тех, что были выпущены до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Однако точная дата изъятия не установлена до сих пор. Деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его отмены.

Как сообщили в Нацбанке, такие купюры уже длительное время изымают из обращения. Кроме того, их уже не принимают для наличной оплаты за товары и услуги.

В сообщении говорится о том, что банкноты гривны старых образцов – до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения и еще в течение 90 дней после его отмены или прекращения.

Какие гривны выводят из обращения

По данным национального банка из обращения выводят купюры разных номиналов:

1;

2;

5;

10;

20;

50;

100;

200 грн.

Где можно обменять старые купюры

Обменять старые купюры, выпущенные до 2003 года, можно бесплатно и без ограничений в таких местах:

Отделение Национального банка Украины:

Киев: Контрактовая площадь, 2а Днепр: улица Воскресенская, 13 Львов: улица Коперника, 4 Одесса: улица Ришельевская, 8 Харьков: Театральная площадь, 1 Хмельницкий: улица Владимирская, 91



Уполномоченные банки:

Ощадбанк ПриватБанк Райффайзен Банк ПУМБ



Важно! Перечень отделений банков, в которых осуществляется обмен, может меняться. Поэтому перед визитом в банк рекомендуем уточнить информацию на официальных сайтах этих финансовых учреждений.

Зачем деньги выводят из обращения

Как пояснили в регуляторе, изъятие наличных из обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Это имеет целью упростить расчеты и сделать их более эффективными.

Добавим, что Национальный банк также изымает из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Цель та же – оптимизация номинального ряда. Однако разбогатеть на таких монетах не удастся, поскольку их выпустили большими тиражами и из простых материалов, поэтому они не имеют коллекционной ценности.