В Украине выводят из обращения некоторые гривны: важное сообщение от Нацбанка
Национальный банк Украины сообщил о выводе из обращения гривневых купюр. Речь идет о тех, что были выпущены до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Однако точная дата изъятия не установлена до сих пор. Деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его отмены.
Как сообщили в Нацбанке, такие купюры уже длительное время изымают из обращения. Кроме того, их уже не принимают для наличной оплаты за товары и услуги.
В сообщении говорится о том, что банкноты гривны старых образцов – до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения и еще в течение 90 дней после его отмены или прекращения.
Какие гривны выводят из обращения
По данным национального банка из обращения выводят купюры разных номиналов:
- 1;
- 2;
- 5;
- 10;
- 20;
- 50;
- 100;
- 200 грн.
Где можно обменять старые купюры
Обменять старые купюры, выпущенные до 2003 года, можно бесплатно и без ограничений в таких местах:
- Отделение Национального банка Украины:
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- Киев: Контрактовая площадь, 2а
- Днепр: улица Воскресенская, 13
- Львов: улица Коперника, 4
- Одесса: улица Ришельевская, 8
- Харьков: Театральная площадь, 1
- Хмельницкий: улица Владимирская, 91
- Уполномоченные банки:
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- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Райффайзен Банк
- ПУМБ
Важно! Перечень отделений банков, в которых осуществляется обмен, может меняться. Поэтому перед визитом в банк рекомендуем уточнить информацию на официальных сайтах этих финансовых учреждений.
Зачем деньги выводят из обращения
Как пояснили в регуляторе, изъятие наличных из обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Это имеет целью упростить расчеты и сделать их более эффективными.
Добавим, что Национальный банк также изымает из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Цель та же – оптимизация номинального ряда. Однако разбогатеть на таких монетах не удастся, поскольку их выпустили большими тиражами и из простых материалов, поэтому они не имеют коллекционной ценности.
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